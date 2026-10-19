Rade Bogdanović: "Sarajevo ćutalo zbog Vasilija Radovića, zato će taj grad živjeti"

Rade Bogdanović se prisjeća emotivnog trenutka na derbiju Željezničar - Sarajevo, kada je stadion ćutao u čast Vasilija Radovića.

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni

Bivši srpski fudbaler Rade Bogdanović evocirao je uspomene na posjetu sarajevskom derbiju Željezničar - Sarajevo (0:3), odigranom u aprilu 2019. godine. Bio je dirnut minutom ćutanja za Vasilija Radovića, klupsku legendu u čiju čast je cijeli stadion Grbavica zaćutao.

"Evo zašto ćemo mi da živimo, ovo nikad nikom nisam pričao", rekao je Bogdanović u "Ozbiljno Neozbiljni" podkast.

"Utakmica Željo - Sarajevo, Grbavica puna, mi došli na drvenu tribinu. Stane Karasi, general Dašić i ja. Meni niko nije prišao, niko me nije prepoznao. Njemu (Karasiju) brat-bratu 50 ljudi. 'Gol iz Grčke, Karasi!"

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Konačan rezultat tog meča bilo je 3:0 za Sarajevo, a strijelac prvog gola za goste na Grbavici bio je bivši defanzivac Crvene zvezde i mlade reprezentacije Srbije, Darko Lazić. Igrao je u tandemu sa kasnijim štoperom Partizana Nihadom Mujakićem, a trener Sarajeva je bio legenda Zvezde Husref Musemić.

"Bilo je to oko korone, igrali su Željo - Sarajevo na Grbavici, Željo izgubio, Amar Osim bio trener. I sjećaju se njega, Karasija! Ja se okrenuo i gledam - 'pa, ovo je nenormalno'".

"Zove se Vasilije, pa preziva Radović"

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Bogdanovića je dirnula scena u kojoj je cijeli stadion ćutao zbog smrti nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije Vasiljia Radovića (1938 - 2019), golmana Željezničara u dva mandata - sa početka i kraja šezdesetih, a u međuvremenu čuvara mreže Fenerbahčea.

"Par dana prije utakmice preminuo je Vasilije Čiko Radović, legendarni golman Željezničara, 700 i nešto utakmica za Željezničar. Cetinjanin, Crnogorac, šef omladinske škole, čovjek koji je najviše uticao na moju fudbalsku karijeru sa Josipom Bukalom i sa Duškom Bajićem"

"Minuta ćutnje. 'Dragi gledaoci, preminuo je Vasilije Čiko Radović, da mu odamo minutu ćutnje. Svi ćute. Ćute navijači Sarajeva, 'Horde zla' ćute. Ćute i navijači Željezničara, minutu se ništa ne čuje. 'Vasilije' ime, 'Čiko' nadimak, 'Radović' prezime. Zato će taj grad, taj klub i ljudi da žive, sve dok bude takvih što su bili na taj dan na toj utakmici".

"Dobro će uvijek da pobijedi zlo, nacionalistima će odzvoniti"

"Stane Karasi? Poslije smo otišli i našli smo Envera Hadžiabdića, za koga je on rekao dan nikad nije došao bolji lijevi bek u reprezentaciju Jugoslavije od Envera, jer je bio lijevi bek, a igrao je desnom nogom. Tačnije, lijevom i desnom, ali desna mu je bila dominantna. Ostali smo do dva sata iza ponoći"

"Prema tome, ljubav i poštovanje, odnos će uvijek da živi i uvijek će dobro da pobijedi zlo. Džabe nacionalisti riču, skaču, viču, njima će odzvonti. Kad - tad, ali će im odzvoniti", rekao je Rade Bogdanović.

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(MONDO, Mladen Šolak)