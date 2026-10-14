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Rade Bogdanović sad udario na Slavena Bilića: "Ne može selektor Hrvatske da vodi podkast s minđušom"

Rade Bogdanović sad udario na Slavena Bilića: "Ne može selektor Hrvatske da vodi podkast s minđušom"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski analitičar Rade Bogdanović još jednom je podigao veliku prašinu.

Rade Bogdanović sad udario na Slavena Bilića Izvor: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Gostujući u podkastu "Ozbiljno neozbiljni", Bogdanović se uglavnom bavio fudbalskim temama u Srbiji, gdje je "potkačio" mnoge, a posebno Dušana Vlahovića, ali nije propustio priliku da "udari" i po komšijama iz Hrvatske.

Ovaj put na njegovoj meti našao se selektor "kockastih" Slaven Bilić, kojeg nimalo nije štedio u svojim komentarima.

"Sad moram da zakuvam i sa Hrvatima",rekao je Bogdanović uz osmijeh, a zatim bez dlake na jeziku prokomentarisao Bilića i njegovu taktiku poslije debakla od Engleske (0:7) u Rijeci.

"Zgazili su ih Englezi. Vidi, da budeš trener i selektor, moraš da budeš non-stop u materiji, da pratiš i da budeš u poslu svakodnevnom. Ako ne radiš, bar snimaš, pratiš i čekaš šansu".

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni

Bogdanović smatra da je nedopustivo da se na klupu reprezentacije sjeda direktno iz voditeljske fotelje, aludirajući na Bilićev nedavni angažman u medijima.

"Ne može selektor da bude čovjek sa minđušom u ušima i da vodi podkast, da intervjuiše svjetske zvijezde, pa da te postave poslije (Zlatka) Dalića. Nije lako sjesti na tu klupu ako si pošten i iskren, posebno nakon čovjeka koji je bio drugi i treći na svijetu. Treba to reći iskreno", dodao je Bogdanović.

Osim Bilićevog imidža i voditeljske uloge, Rade se osvrnuo i na taktičke promašaje na terenu, ali i na Bilićevo obrazovanje.

"Loše su odigrali jer su taktički užasno stajali. Stavio je sve fudbalske znalce, spora odbrana i nema trkača. Bilić je inteligentan, otac mu je bio profesor, završio je fakultet, fin je dečko - ali sam i ja, pa sjedim ovdje. Nagledao sam se diploma koliko hoćeš".

(MONDO)

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Tagovi

Slaven Bilić Rade Bogdanović Hrvatska

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