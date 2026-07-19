Rade Bogdanović vrijeđao komentatora RTS-a u programu uživo!

Stručni konsultant Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović vrijeđao je u studiju RTS-a komentatora Radio-televizije Srbije koji je radio prenos meča za treće mjesto, Francuska - Engleska.

Izvor: RTS

Stručni konsultant Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović vrijeđao je u studiju RTS-a komentatora Radio-televizije Srbije koji je radio prenos meča za treće mjesto, Francuska - Engleska.

"Utakmica je pokazala koliko je ko zainteresovan. Prije svega, moram da se izvinim svim građanima Republike Srbije koji su slušali neznalicu Nemanju Matića, koji nas je si*ovao sa 45 minuta fudbalskog neznanja, nije čudo što nam je fudbal u ovakvom kanalu kada ga ovakvi komentarišu".

"Pa zašto?", glasilo je pitanje voditeljke Tijane Jevtić.

"Ne treba da ulazi u taktičke zamisli i da analizira nešto, a nikad kopačku nije obukao, a počeo je da komentariše neke stvari i daje totalno pogrešnu sliku ove i utakmica odranije. To je prosto neznanje i to ne mogu da slušam, zato sam rekao", rekao je Bogdanović.

Potom se samo prebacio na analizu utakmice.

"A, što se tiče utakmice, odnos Francuza prema utakmici je sramotan do te mjere da je ovo negledljivo. Sramota te je gledati, to je jedino što mogu da kažem"

Poslije toga je prvo poluvrijeme analizirao bivši trener Zvezde Aleksandar Janković, pa je i on "potkačio" Matića.

"Biće potrebno dosta vremena i situacija da bi selektor Engleske Tuhel ispravio neko mišljenje cijele nacije i čitave ekipe. Ali u svakom slučaju, ako mu zatreba malo pozitivne energije sa strane, mogao bi da se osloni na kolegu Matića u perspektivi".

Voditeljka Tijana Jevtić tada je pitala da li su Konza, Rajs i Saka trebali da igraju protiv Argentine

"Nemanja Matić to najbolje zna", kazao je Bogdanović.

"Pa, ne možemo sad kroz emisiju o Nemanji Matiću, on ne igra", odgovorila mu je voditeljka.

"Nažalost, drugo poluvrijeme ćemo da gledamo sa isključenim tonom", kazao je Bobdanović.

"Pa, nećemo da trošimo vrijeme na to", dodala je voditeljka

Tako je, nekako, zaustavljeno vrijeđanje komentatora RTS-a u programu RTS-a uživo.