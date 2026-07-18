UŽIVO: BLAMAŽA FRANCUZA u Majamiju, Engleska vodi 4:0!

23 : 49 45+1' GOOOL! ENGLESKA VODI 4:0! Sada već prava blamaža Francuza. Sjevnula je nova kontra Engleske, Eze je uposlio Saku koji pogađa svoj drugi gol na utakmici za ogromnih 4:0!

23 : 39 36' GOOOL! ENGLESKA VODI 3:0! Francuska gubi 3:0 poslije nešto više od pola sata igre. Sada gol Sake nije poništen. Bila je to kontra nakon koje Menjan brani pokušaj Rašforda, potom poslije izblokiranog udarca Sake lopta ponovo stiže do Rašforda koji asistira fudbaleru Arsenala za treći pogodak Engleza na ovom susretu.

23 : 34 33' Menjan spašava Francuze debakla SJajan pokušaj Rašforda odbranio je Menjan i tako spriječio još ubjedljivije vođstvo Engleza u prvom poluvremenu

23 : 20 18' GOOOL! ENGLESKA VODI 2:0 Rajs je odlično izveo korner, a Konsa se othrvao iz zagrljaja Rabioa i pogodio za 2:0. Francuska je u nokdaaunu. Didije Dešan sa nevjericom gleda sa klupe.

23 : 17 12' Poništen gol Sake Umalo da Englezi poduplaju vođstvo, pogodio je Saka, ali kako se ispostavilo nakon ofsajd pozicije.

23 : 06 3' GOOOL - ENGLESKA ODMAH POVELA 1:0 Majstorski gol Deklana Rajsa, udarcem sa oko 20 metara kao da je u pitanju penal. Menjon je mogao samo da gleda kako lopta odlazi u "malu mrežu". Sjajan pogodak veziste.

23 : 03 Počeo je meč

22 : 59 Didije Dešan se oprašta poslije 14 godina, stiže Zidan Francuska legenda napušta reprezentaciju poslije ovog meča, a već se zna i kada će ga zamijeniti Zinedin Zidan

22 : 52 Englezi ostavili najbolje na klupi Na klupi Engleske su prvi golman Džordan Pikford, defanzivac Džon Stouns je sklonjen poslije četvrtfinala i polufinala, kraj njega sjedi i najbolji vezista Džud Belingem,rezerva je i standardno krilo Entoni Gordon, kapiten i napadač Hari Kejn...

22 : 50 Tomas Tuhel izveo tim bez najboljih, Kejna i Belingema Lideri "Gordog Albiona" odmaraće na ovom meču, a selektor Tomas Tuhel odabrao je ovih 11 igrača u Majamiju. Engleska: Din Henderson - Ezri Konsa, Mark Geji, Đed Spens, Džarel Kvansa - Deklan Rajs, Morgan Rodžers, Eberezi Eče - Bukajo Saka, Markus Rašford, Ivan Toni

22 : 49 Ovo je sastav Francuske Francuska: Majk Menjon - Malo Gusto, Ibrahima Konate, Teo Ernandez, Maksens Lakroa - Andrijen Rabio, Voren Zair-Emeri, Rajan Šerki - Kilijan Mbape, Majkl Olise, Dezire Dure

22 : 45 Kilijan Mbape od starta! Kapiten i lider Francuske Kilijan Mbape predvodi ekipu na oproštajnoj utakmici selektora Didijea Dešana. Motiv Mbapea je očigledan - da osvoji bronzu i da postane najbolji strijelac Mundijala, jer je u ovom trenutku izjednačen na vrhu liste strijelaca sa Lionelom Mesijem. Obojica su postigli po osam golova.