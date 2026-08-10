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Čolina mlađa ćerka dala 10.000 € za rođendan u Kanu? Slavni tata sve plaća, a na torti šaljiva poruka

Čolina mlađa ćerka dala 10.000 € za rođendan u Kanu? Slavni tata sve plaća, a na torti šaljiva poruka

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Lara Čolić proslavila je 20. rođendan, a na mrežama je pokazala djeliće raskošnog slavlja

Lara Čolić proslavila 20. rođendan u Kanu: Pogledajte luksuznu proslavu Izvor: Instagram/laraacollic

Mlađa nasljednica čuvenog pop pjevača Zdravka Čolića, Lara, proslavila je svoj 20. rođendan u Kanu, a sada su na društvenim mrežama osvanule i fotografije sa luksuzne proslave. 

Pogledajte kako je slavila Lara:

Nije tajna da pjevač ne štedi na nasljednicama, te mu tako nije bio problem da za mezimicu izdvoji oko 1.500 do10.000 evra koliko, prema pisanju medija, koštaju VIP mjesta u klubu u kom je bila. 

Inače, za mjesto glamuroznog slavlja izabrala je čuveni klub i restoran, koji se nalazi u Marini Port Kanto na čuvenom bulevaru La Kroazet u Kanu. Ovo ekskluzivno mjesto poznato je po tome što okuplja svjetski džet-set, poznate ličnosti i međunarodnu elitu.

Izvor: Instagram/laraacollic

Posebnu pažnju pratilaca privukala je i šaljiva poruka na torti: "Je**te, već imam 20!".

Inače, ovo nije prvi put da Čolina mlađa ćerka privlači pažnju javnosti atraktivnim i provokativnim objavama na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen /laraacollic

Nedavno je pažnju privukla njena fotografija u zagrljaju kontroverznog repera Dragomira Despića Desingerice, kao i njena izdanja u crnoj čipki sa halterima i minijaturnoj haljini sa jedne proslave.

Pogledajte još neka njena izdanja:

(Informer.rs/MONDO)

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Zdravko Čolić

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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