Lara Čolić proslavila je 20. rođendan, a na mrežama je pokazala djeliće raskošnog slavlja
Mlađa nasljednica čuvenog pop pjevača Zdravka Čolića, Lara, proslavila je svoj 20. rođendan u Kanu, a sada su na društvenim mrežama osvanule i fotografije sa luksuzne proslave.
Pogledajte kako je slavila Lara:
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Nije tajna da pjevač ne štedi na nasljednicama, te mu tako nije bio problem da za mezimicu izdvoji oko 1.500 do10.000 evra koliko, prema pisanju medija, koštaju VIP mjesta u klubu u kom je bila.
Inače, za mjesto glamuroznog slavlja izabrala je čuveni klub i restoran, koji se nalazi u Marini Port Kanto na čuvenom bulevaru La Kroazet u Kanu. Ovo ekskluzivno mjesto poznato je po tome što okuplja svjetski džet-set, poznate ličnosti i međunarodnu elitu.Izvor: Instagram/laraacollic
Posebnu pažnju pratilaca privukala je i šaljiva poruka na torti: "Je**te, već imam 20!".
Inače, ovo nije prvi put da Čolina mlađa ćerka privlači pažnju javnosti atraktivnim i provokativnim objavama na društvenim mrežama.Izvor: Instagram printscreen /laraacollic
Nedavno je pažnju privukla njena fotografija u zagrljaju kontroverznog repera Dragomira Despića Desingerice, kao i njena izdanja u crnoj čipki sa halterima i minijaturnoj haljini sa jedne proslave.
Pogledajte još neka njena izdanja:
Čolina mlađa ćerka dala 10.000 € za rođendan u Kanu? Slavni tata sve plaća, a na torti šaljiva poruka
(Informer.rs/MONDO)