Zdravko Čolić završio je 2025. godinu sa neto dobitkom od 19,5 miliona dinara, zahvaljujući uspješnim koncertima širom svijeta.
Pjevač Zdravko Čolić i tokom 2025. godine imao je brojne uspešne koncerte širom svijeta, te ju je završio sa velikim dobitkom.
Zdravko godinama posluje preko firme koja se vodi na njegovo ime, a Agencija za privredne registre pružila nam je uvide u njegove finansijske podatke.
Naime, tokom 2025. godine Zdravko je prihodovao čak 145 i po miliona dinara, dok je rashodovao "samo" 122 miliona.
Evo koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025. godini: Isplivali podaci o poslovanju njegove firme
Nakon oporezivanja i plaćanja ostalih dažbina, firmi je ostao čist neto dobitak od oko 19 i po miliona dinara, odnosno približno 168.000 evra.
Podsjetimo, Zdravko je najprije živio na Dedinju, gdje je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom dijelu prestonice, u blizini Banovog brda. Međutim, prije nekoliko godina je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra i ponovo se vratio na Dedinje.
Spekulisalo se da je nedavno kupio i stan od 350.000 evra, koji je namijenio ćerkama, Uni i Lari. Njegove nasljednica privlače mnogo pažnje svojim luksuznim načinom života. Prva je profile na društvenim mrežama otključala starija Una, koja, poput svoje sestre, uživa u očevom bogatstvu. Dele slike s brojnih luksuznih destinacija, kao što su Dubai, Venecija, Kipar, Španija, Mikonos, Portugal, Prag...
Evo koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025. godini: Isplivali podaci o poslovanju njegove firme
Izvor: Nova/ MONDO