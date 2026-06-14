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Evo koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025. godini: Isplivali podaci o poslovanju njegove firme

Evo koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025. godini: Isplivali podaci o poslovanju njegove firme

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Zdravko Čolić završio je 2025. godinu sa neto dobitkom od 19,5 miliona dinara, zahvaljujući uspješnim koncertima širom svijeta.

Koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Zdravko Čolić i tokom 2025. godine imao je brojne uspešne koncerte širom svijeta, te ju je završio sa velikim dobitkom.

Zdravko godinama posluje preko firme koja se vodi na njegovo ime, a Agencija za privredne registre pružila nam je uvide u njegove finansijske podatke.

Naime, tokom 2025. godine Zdravko je prihodovao čak 145 i po miliona dinara, dok je rashodovao "samo" 122 miliona.

Nakon oporezivanja i plaćanja ostalih dažbina, firmi je ostao čist neto dobitak od oko 19 i po miliona dinara, odnosno približno 168.000 evra.

Podsjetimo, Zdravko je najprije živio na Dedinju, gdje je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom dijelu prestonice, u blizini Banovog brda. Međutim, prije nekoliko godina je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra i ponovo se vratio na Dedinje.

Spekulisalo se da je nedavno kupio i stan od 350.000 evra, koji je namijenio ćerkama, Uni i Lari. Njegove nasljednica privlače mnogo pažnje svojim luksuznim načinom života. Prva je profile na društvenim mrežama otključala starija Una, koja, poput svoje sestre, uživa u očevom bogatstvu. Dele slike s brojnih luksuznih destinacija, kao što su Dubai, Venecija, Kipar, Španija, Mikonos, Portugal, Prag...

Izvor: Nova/ MONDO

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Zdravko Čolić zarada

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