Zdravko Čolić završio je 2025. godinu sa neto dobitkom od 19,5 miliona dinara, zahvaljujući uspješnim koncertima širom svijeta.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Zdravko Čolić i tokom 2025. godine imao je brojne uspešne koncerte širom svijeta, te ju je završio sa velikim dobitkom.

Zdravko godinama posluje preko firme koja se vodi na njegovo ime, a Agencija za privredne registre pružila nam je uvide u njegove finansijske podatke.

Naime, tokom 2025. godine Zdravko je prihodovao čak 145 i po miliona dinara, dok je rashodovao "samo" 122 miliona.

Vidi opis Evo koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025. godini: Isplivali podaci o poslovanju njegove firme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Nakon oporezivanja i plaćanja ostalih dažbina, firmi je ostao čist neto dobitak od oko 19 i po miliona dinara, odnosno približno 168.000 evra.

Podsjetimo, Zdravko je najprije živio na Dedinju, gdje je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom dijelu prestonice, u blizini Banovog brda. Međutim, prije nekoliko godina je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra i ponovo se vratio na Dedinje.

Spekulisalo se da je nedavno kupio i stan od 350.000 evra, koji je namijenio ćerkama, Uni i Lari. Njegove nasljednica privlače mnogo pažnje svojim luksuznim načinom života. Prva je profile na društvenim mrežama otključala starija Una, koja, poput svoje sestre, uživa u očevom bogatstvu. Dele slike s brojnih luksuznih destinacija, kao što su Dubai, Venecija, Kipar, Španija, Mikonos, Portugal, Prag...

Vidi opis Evo koliko miliona je Zdravko Čolić zaradio u 2025. godini: Isplivali podaci o poslovanju njegove firme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/unacolic/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/Extra FM/Screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram printscreen/ unacolic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen/unacolic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram printscreen/ laraacollic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram printscreen/ laraacollic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: instagram/ccoliclaraa Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: R.Z./ATAIMAGES Br. slika: 11 11 / 11

Izvor: Nova/ MONDO