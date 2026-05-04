Isplivao stari Čolin snimak iz svlačionice: Sad razumijete zašto su žene zbog njega padale u nesvijest (Video)

Poznati pjevač miljenik je žena već decenijama.

Izvor: Youtube/Extra FM/Screenshot/Instagram printscreen/muzicka.arhiva

Poslije mnogo godina, u javnosti se ponovo pojavio snimak Zdravka Čolića iz 1978. godine. Video je nastao tokom pauze na jednom od njegovih koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu.

Ovaj zapis je nedavno postao viralan na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju, posebno među ženskom publikom.

Na snimku se vidi kako mu tokom pauze prilazi novinar, dok se Čolić presvlači, nakon čega se rukuje s njim i komentariše da bi bilo izuzetno kada bi fudbalski klubovi Željezničar i Sarajevo imali toliku posjećenost kao njegov koncert.

"Imaju Željo i Sarajevo kad treba, to je najvažnije. Međutim, kad se loše igra, onda... Možda nije derbi baš najuspješniji, odnosno nije posjeta najuspješnija", odgovorio mu je pjevač.

Inače, na snimku se pojavljuje i Lokica Stefanović koja je s plesnom grupom Lokice bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka.

Lokica i Čola su bili veliki prijatelji i ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brat i i sestra. Lokica je više puta naglašavala da popularnog pjevača gleda kao rođenog brata. Međutim, samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i druženje.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta", istakla je Lokica svojevremeno za medije.

