"Dva sata smo se smrzavali, nekima je i pozlilo": Obožavaci Zdravka Čolića bijesni zbog haosa u Zetri

Veliki broj ljudi nije mogao da uđe u dvoranu u Sarajevu.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Zbog propusta u organizaciji, došlo je do neočekivane situacije prilikom ulaska publike u dvoranu Zetra, gdje je Zdravko Čolić održao svoj veliki koncert.

Legendarni pjevač ovim nastupom vratio se pred publiku nakon nemilog događaja koji je obilježio prethodni period, a upravo u svom rodnom Sarajevu započeo je seriju od pet rasprodatih koncerata.

Ovaj spektakl mjesecima je bio jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u regionu. Čola je na sceni zapjevao uz pratnju simfonijskog orkestra, a pored vjerne sarajevske publike, u dvorani su se okupili i fanovi iz čitavog regiona, čime je atmosfera dodatno dobila na značaju i emociji.

"Zahvaljujući sramotnoj organizaciji Čolinog koncerta, stotinama ljudi, uključujući i prijateljicu i mene, nakon dva i po sata čekanja u redu na snijegu na ulazu nije bilo dozvoljeno da uđu jer su 'kapaciteti prepunjen'.Više od dva sata ljudi su se smrzavali, nekima je i pozlilo, a u jednom momentu je nastao i stampedo. Iskreno se nadam da niko nije povrijeđen. Karte smo svi pošteno platili u decembru. Ovo što se večeras desilo je sramota, krađa i kolektivno vrijeđanje intelekta. Tresem se od hladnoće i razočaranja. Umjesto da sad pjevam i plešem okružena dobrom energijom, na putu sam ka kući, jedva držeći telefon dok ovo kucam, jer ruke ne osjećam. Ovakvo nepoštovanje kupaca od strane organizatora u životu nisam doživjela" - glasio je tvit jedne nezadovoljne Sarajke"

"Jao, pišem i brišem. Ne mogu da nađem riječi da dočaram taj haos i neorganizaciju. Ispoštovali smo uputstva koje su nam dali i došli u preporučeno vrijeme. U nenormalnoj gužvi izgubim drugaricu koja je na koncert ušla sa 45 minuta zakašnjenja (plus jedan i po sat čekanja na snijegu i kiši). Djevojčice na ulazu se pogubile od haosa, ne skeniraju karte... Jedna žena na toliku masu ljudi ne stiže da pretresa, ide gdje ko hoće... Narukvice ne stižu da stavljaju, histerišu, kišobran neko daje, neko ne. Psuju svi sve, natopljeni snijegom i kišom, mokre kose itd... Veče je bilo sve osim spektakla jer, da bi imao spektakl, moraš ispoštovati ljude. Bilo je starijih ljudi, čak i djece. Ne znam da li je u redu početi koncert, a ne provjeriti kakav je haos na ulazu i koliko je ljudi napolju. Nažalost, ukaljano veče previše lošom organizacijom, koja je totalno ugušila svaku euforiju i želju za dobrim provodom", napisala je druga korisnica Iksa.

"Očito su prodali više karata nego što mogu primiti. Bitno je zaraditi, a to što mi nećemo dobiti uslugu za koju smo platili - jok. Propust je još blaga riječ. Ovde je riječ o nepoštovanju, bezobrazluku i, na kraju krajeva, krađi! Nas koji smo ostali da čekamo i da se svađamo na kraju su pustili da uđemo. Neke na parter, a neki smo uspjeli u VIP, ali nakon 40 minuta od početka koncerta. Produžio je koncert da se iskupi, ali stvarno jeste sramota".

Oglasila se organizacija

Organizatori su se oglasili, ali u svom saopštenju nisu direktno odgovorili na glavne zamjerke publike. Umjesto toga, apelovali su na posjetioce da na događaje dolaze ranije zbog očekivanih gužvi.

Obavještenje prenosimo u cjelosti.

"Poštovani posjetioci,

zbog izuzetno velikog interesovanja i dolaska velikog broja neposredno pred početak koncerta ljudi, večeras su zabilježene značajne gužve na ulazima u Zetru. Napominjemo da su svi ulazi otvoreni na vrijeme, te da se ulazak odvijao u skladu sa unaprijed definisanim planom i kapacitetima

Ulazi se svaki koncertni dan otvaraju u 18h, dok je početak koncerta planiran u periodu 20:15 - 20:30h, što ostavlja više nego dovoljno vremena za pravovremeni ulazak bez zadržavanja. Kako bismo sutra izbjegli iste situacije, važno je da se svi pridržavate sljedećih uputa:

Dođite na vrijeme - dolazak neposredno pred početak koncerta neminovno dovodi do gužvi i zadržavanja

Unaprijed pripremite ulaznice i lične stvari kako biste ubrzali kontrolu

Striktno pratite upute osoblja na ulazima - svako odstupanje dodatno usporava proces

Koristite isključivo mapu ulaza i sektora koju smo objavili i jasno označili na licu mjesta - standardne oznake dvorane nisu u upotrebi za ovaj događaj.

Takođe, podsjećamo da vremenski uslovi u regionu mogu uticati na dinamiku dolaska, te je dodatno važno planirati dolazak ranije.

Posebno naglašavamo da pokušaj unošenja nedozvoljenih predmeta (oštri predmeti, oružje, kišobrani, parfemi, dezodoransi, staklena ambalaža i slično) značajno usporava kontrole i stvara dodatne gužve. Naš cilj je efikasan i siguran ulazak za sve posjetioce, a uz vašu saradnju, to je u potpunosti ostvarivo.

Hvala na razumijevanju", piše u objavi organizatora.

