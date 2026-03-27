Zdravko Čolić na prvom nastupu poslije bombaškog napada: U Sarajevo stigle i ove srpske pjevačice (Video)

Pjevač Zdravko Čolić održaće koncert večeras u sarajevskoj Zetri, prvi put poslije osmogodišnje pauze, ali i stravičnih događaja ispred njegove kuće na Dedinju

Pjevač Zdravko Čolić, koji je nedavno dao izjavu u Tužilaštvu povodom bacanja bombe na njegovu kuću na Dedinju, održaće večeras prvi od pet koncerata u dvorani Zetra u Sarajevu.

Ovo je jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a Čola će nastupiti u pratnji Novosadskog Big benda.

MONDO je zabilježio i gošću koja će večeras stati na binu sa Zdravkom - Milicu Pavlović.

Ovo je prvi put u osam godina da Zdravko Čolić nastupa u rodnom gradu, kada je 2018. godine na njegov koncert došlo 80.000 ljudi.

Na koncert je došla i pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo.

