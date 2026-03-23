logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odluka Zdravka Čolića: Neće goniti napadače koji su bacili bombu, isplivali detalji iz Tužilaštva

Odluka Zdravka Čolića: Neće goniti napadače koji su bacili bombu, isplivali detalji iz Tužilaštva

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Pjevač Zdravko Čolić saslušan je jutros u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću.

Zdravko Čolić neće goniti napadače na njegovu kuću Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Zdravko Čolić je u Palatu pravde stigao jutros nešto prije 8 sati u društvu saradnika. U tužilaštvu se zadrzao oko sat vremena

Čolić se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome nista ne duguje i nema sukobe".

- Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čovjeka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga - rekao je izvor Kurira.

Poznati pjevač naveo je i da je u vrijeme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu ćerke i supruga dobro i da niko nije povrijeđen. Prema nezvaničnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpjela velika oštećenja.

Bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima, a samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Bačena bomba na vilu Zdravka Čolića
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(Kurir, MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA