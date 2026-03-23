Odluka Zdravka Čolića: Neće goniti napadače koji su bacili bombu, isplivali detalji iz Tužilaštva

Pjevač Zdravko Čolić saslušan je jutros u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću.

Zdravko Čolić je u Palatu pravde stigao jutros nešto prije 8 sati u društvu saradnika. U tužilaštvu se zadrzao oko sat vremena

Čolić se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome nista ne duguje i nema sukobe".

- Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čovjeka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga - rekao je izvor Kurira.

Poznati pjevač naveo je i da je u vrijeme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu ćerke i supruga dobro i da niko nije povrijeđen. Prema nezvaničnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpjela velika oštećenja.

Bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima, a samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

