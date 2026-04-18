Kako danas izgleda čuvena Lokica? Žarila i palila sa Zdravkom Čolićem, pa nastao haos zbog jedne rečenice

Lokica Stefanović svojevrememo je otkrila zbog čega se poznati pjevač naljutio na nju.

Lokica Stefanović, poznata po saradnji sa Zdravkom Čolićem, se već duže vrijeme ne pojavljuje u javnosti, pa se mnogi pitaju kako nekadašnja balerina danas izgleda.

Prije izvjesnog vremena, domaći mediji uslikali su Lokicu na Kalenić pijaci, dok je kupovala hranu na jednoj tezgi gdje je, kako su nam rekli prodavci, redovna mušterija.

Kao što se može vidjeti na fotografiji koja se nalazi na dnu teksta, Lokica je vidno smršala, a za šetnju do pijace odabrala je zelenu jaknu, crvene pantalone i crveno-bijeli kačket, pa ju je na prvi pogled bilo teško prepoznati.

Saradanja sa Čolom

Podsjetimo, Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, s plesnom grupom Lokice bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, kad su nastupale zajedno sa jednom od najvećih zvijezda na Balkanu Zdravkom Čolićem.

Lokica i Čola su bili veliki prijatelji i ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brat i i sestra. Lokica je više puta naglašavala da popularnog pjevača gleda kao rođenog brata. Međutim, samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i druženje.

Zdravko se uvrijedio kad je Lokica rekla da nije talentovan za igru. Kad se vratio iz vojske, gde je otišao 1978, prestao je da govori s njom, a ona je u više navrata istakla koliko joj je žao zbog toga.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta", istakla je Lokica svojevremeno za medije.

