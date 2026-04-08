Čola održao 5 koncerata u Sarajevu, sad se oglasili stanovnici: Zahtijevaju samo jedno od grada

Jedan stanovnik grada Sarajeva, otkrio je da nikada u životu nije vidio u svom gradu, ono što je vidio u danima kada je Čola imao koncerte

Zdravko Čolić je u periodu od 27. marta do 6. aprila održao čak pet velikih koncerata u sarajevskoj Zetri, a mnoge Sarajlije smatraju da bi trebalo da bude nagrađen jer je svojim nastupima značajno doprinio punjenju budžeta grada.

Jedan od stanovnika Sarajeva ispričao je da nikada ranije nije vidio toliki broj ljudi na ulicama.

Prema njegovim riječima, tih dana u gradu su se mogli čuti različiti naglasci sa svih strana Balkana, ali i brojni strani jezici, jer je bilo mnogo posjetilaca iz inostranstva.

- Zdravko Čolić treba da dobije Šestoaprilsku nagradu Sarajeva za doprinos turizmu i budžetu zbog ovih pet koncerata u deset dana. U gradu je apsolutno ludilo. Na Baščaršiji, u Titovoj i Vase Miskina sreo sam više ljudi iz Beograda, Zagreba, Podgorice nego kad je Sarajevo filmski festival. Ima i naših ljudi iz Švedske, Austrije, Holandije. Probudio je Sarajevo iz zimskog sna i za to mu hvala. Siguran sam da će se o ovome složiti svaki Sarajlija i da će Čola dobiti nagradu - rekao je sagovornik Kurira.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Čolini koncerti mjesecima su važili za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini. Nastupao je uz simfonijski orkestar, a Zetru su, pored Sarajlija, ispunili fanovi iz cijelog regiona i Evrope.

Da je atmosfera bila nezaboravna svjedoče i brojni snimci na društvenim mrežama.



Ono što je bilo najemotivnije na ovim koncertima jeste trenutak posljednje večeri u Zetri, kad je Zdravko u prvom redu ugledao svoju prvu ljubav Jasnu Orneli Beri.



Zdravko joj je prišao, zagrlio je i poljubio joj ruku. Inače, kako se ranije pisalo, Čolić je pjesmu "Noć mi te duguje" upravo posvetio njoj.

Kako smo ranije pisali, slavni pjevač će poslije pet koncerata, koje je održao u Sarajevu 27, 28. marta i 4, 5. i 6. aprila 2026. godine, biti bogatiji za 650.000 evra, i to samo od sponzorskih ugovora. Ime muzičke zvijezde privuklo je brojne kompanije koje su željele da se reklamiraju na ovako važnom događaju.

Podsjetimo, dosad nije zabilježen slučaj da jedan izvođač u tako kratkom vremenskom periodu rasproda više uzastopnih koncerata u ovom prostoru.

