Hiljade ljudi na mrežama raspravlja o lenjiru: Zašto postoji prostor prije nule i čemu služi?

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Prazan prostor prije nule na lenjiru ima svoju ulogu o kojoj vjerovatno nikada niste ni razmišljali. Ipak, ovo pitanje izazvalo je niz komentara na društvenim mrežama, a samo stolari i krojači znali su odgovor.

čemu služi dio prije nule na lenjiru Izvor: PrimeMockup/Shutterstock

Jedna objava na društvenim mrežama ponovo je ove nedjelje navela hiljade ljudi da uzmu lenjir iz fioke i pogledaju ga, zaista pogledaju i to možda prvi put poslije mnogo godina. A sve je počelo još prije nekoliko godina, kada je jedan korisnik podijelio fotografiju standardnog lenjira i postavio pitanje na španskom: "Da li iko zna zašto postoji taj prostor pre 0?".

Većina ljudi nikada nije stala da razmisli o tome. Prije nego što počnu numerisane oznake, nalazi se mali prazan prostor, otprilike centimetar prazne plastike ili drveta. Nije greška u proizvodnji i ne služi očiglednoj mjernoj funkciji. Pa, zašto je tu?

Prostor štiti ljenjir od njegovog najgoreg neprijatelja

Pravo objašnjenje je jednostavnije od svih nagađanja i svodi se na predvidiv problem - ivice se habaju. Ugao lenjira se neprestano udara. Grebe se, pada na tvrde podove i udara o ivice stola.

Ako bi oznaka nule stajala tačno na tom ranjivom kraju, svaki odlomak i ogrebotina bi pomjerili početnu tačku svake naredne mjere. Pola milimetra izgubljenog materijala na ivici postaje pola milimetra greške u očitavanju.

Pomijerajući oznaku nule unutra, proizvođači stvaraju zaštitu. Taj prazan prostor može da preuzme udarce dok linija ostaje netaknuta. Rezultat je alat koji ostaje precizan dugo nakon što mu se uglovi istroše.

Stolari i krojači odmah znali odgovor

Među mnoštvom zbunjenih odgovora na društvenim mrežama, manja grupa komentatora tačno je odgovorila bez oklijevanja. Stolari i krojači su odmah prepoznali logiku. Onaj ko se bavi sječenjem drveta ili tkanine, brzo nauči da istrošena ivica alata uvodi greške koje se nagomilavaju. Njihove profesije zavise od poverenja u liniju nule, a ne u fizički kraj alata.

