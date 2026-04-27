Slon ležerno "svratio" na granični prelaz: Kamere sve snimile, pogledajte hit video

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Neočekivani gost pojavio se na graničnom prelazu u jugozapadnoj Kini kada je azijski slon ušao u kontrolnu zonu, dok su službenici mirno reagovali i omogućili mu da se bezbijedno udalji.

Slon na kineskoj granici Izvor: Printscreen/X

Granični prelaz u Kini dobio je neočekivanog gosta. Azijski slon ležerno je "svratio" na privremeni granični prelaz u provinciji Junan, potpuno ignorišući prepreke, javlja kineski CGTN.

Službenici su se mirno povukli, raščistili područje i pustili slona na miru. Nekoliko minuta kasnije, slon je odšetao kao da se ništa nije dogodilo.

Okrug, smješten na spoju Kine, Laosa i Vijetnama, ključno je stanište azijskih slonova, piše Bastille Post. Slonovi nerijetko "svraćaju" do graničnih prelaza u tom području, a službenici su razvili uhodanu proceduru za takve situacije.

(Mondo.rs)

