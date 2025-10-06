logo
Svirao je gitaru slonovima, a onda je cijelo krdo krenulo na njega: "Beba je ukrala šou"

Svirao je gitaru slonovima, a onda je cijelo krdo krenulo na njega: "Beba je ukrala šou"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Čovek je postao viralan zbog svojih videa na kojima svira gitaru i pjeva životinjama u zološkim vrtovima. Njihove reakcije su sve!

i slonovi vole muziku Izvor: Instagram printscreen / plumesofficiel

Do sada je to radio iza ograde, a sada je otišao i korak dalje ušavši u prostor u kojem boravi krdo slonova.

Pogledajte kako je njegova pjesma uticala na njih:

Ljudi su oduševljeno pisali: "Ne znam šta je impresivnije... reakcija slonova na tvoju muziku ili ti koji ne bježiš glavom bez obzira kad su krenuli ka tebi", "Njihovo ljuljuškanje uz muziku i 'pjevušenje' je sve! Beba slonče je ukrala šou", "Činiš ovaj svijet boljim mjestom".

Tagovi

slon životinje viralno

