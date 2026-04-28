Porodica udomila štene: Nakon dvije godine shvatili da to nije pas

Porodica udomila štene: Nakon dvije godine shvatili da to nije pas

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Vlasnici, koji su udomili štene, posumnjali su prvo u ogroman apetit životinje, a onda su shvatili da nešto nije u redu kada je počela da pokazuje sposobnost hodanja na dvije noge.

Porodica udomila psa, pa shvatili da je u pitanju medvjed Izvor: Storm Is Me/Shutterstock

Kada je Su Jun iz kineske pokrajine Junan, prije dvije godine kupila štene za svoju porodicu, iznenadila se koliko pas jede.

"Kutiju voća i dvije kante rezanaca svakog dana", rekla je kineskim medijima.

Ispostavilo se da postoji razlog za njegov ogroman apetit. Životinja, za koju im je prodavac rekao da je u pitanju štene tibetanskog mastifa, izrasla je u medvjeda teškog oko 113 kilograma. Porodica je shvatila da nešto nije u redu jer ljubimac nije prestajao da raste, a potom je počeo da pokazuje sposobnost hodanja na dvije noge.

"Što je više rastao, sve je više ličio na medvjeda. Pomalo se plašim medvjeda", rekla je Jun.

Mali Crni, kako ga je nazvala kineska porodica, sada je zbrinuta u Centru za spasavanje divljih životinja u Junanu. Snimci, koje su napravili nadležni, pokazuju da je visok oko metar. Osoblje je bilo toliko uplašeno životinje koja je živjela u porodičnoj kući, da su je uspavali prije transporta.

Utvrđeno je da je riječ o ugroženom azijskom crnom medvjedu. Azijski crni medvedi, poznati i kao tibetanski ili himalajski medvjedi, velike su životinje sa tamnim krznom i karakterističnom svijetlom prugom u obliku polumeseca na grudima.

Pogledajte kako izgleda štene tibetanskog mastifa:

U martu su lokalni mediji izvijestili o čoveku, takođe iz provincije Junan, koji je odgajao medvjeda nakon što ga je pronašao u šumi, vjerujući da je u pitanju pas lutalica. Držao ga je u kavezu. Medijski izvještaji navode da mladunci medvjeda zaista mogu da liče na štence.

BONUS VIDEO:

Zaljubljeni medvedi na Durmitoru
Izvor: RINA
Izvor: RINA

(MONDO)

Kina pas medvjed

