Punjene faširane šnicle po provjerenom bakinom receptu: Pravi gurmanski užitak

Evo kako da po provjerenom bakinom receptu napravite faširane šnicle punjene sirom.

Recepti koje su nam ostavile bake imaju posebnu vrijednost, u njima nema komplikacija, ali ima puno ukusa i iskustva. Faširane šnicle su jedno od takvih jela, a kada se u sredinu sakrije komadić sira koji se tokom pečenja lijepo istopi, dobijate pravi mali gurmanski užitak.

Ovo je jelo koje se često nalazilo na porodičnim trpezama, pripremano bez žurbe i sa pažnjom, ali uz trikove koji garantuju meko i sočno meso.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta (+ odmaranje)

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

400 g mljevenog mesa

1 glavica crnog luka

80 g sira (kačkavalj ili edamer)

4 kašike gazirane vode

so i biber po ukusu

svježi peršun (po želji)

prezle (po potrebi)

brašno za valjanje

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Miješanje smjese

U činiji sjedinite mljeveno meso, sitno sjeckan crni luk, gaziranu vodu, so i biber. Dobro izmiješajte da se svi sastojci povežu.

2. korak: Hlađenje

Pokrijte smjesu i ostavite u frižideru 1–2 sata kako bi se ukusi proželi i masa stegnula. Ako je smjesa previše mekana, dodajte malo prezli kako biste dobili kompaktnu strukturu pogodnu za oblikovanje.

Dodajte začinsko bilje: Peršun ili origano dodatno obogaćuju ukus.

3. korak: Oblikovanje

Sir isjecite na nekoliko jednakih komada. Podijelite meso na 4 dijela i od svakog oblikujte tanku pljeskavicu. U sredinu svake stavite komad sira, zatim pažljivo zatvorite meso oko njega i formirajte šnicle. Uvaljajte ih lagano u brašno kako bi dobile lijepu koricu prilikom prženja.

4. korak: Prženje

Pržite na umjerenoj temperaturi u zagrejanom ulju oko 5–8 minuta sa svake strane dok ne porumene i budu potpuno pečene iznutra. Poslužite tople uz kremasti pire krompir i svježu salatu.