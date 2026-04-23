Punjene faširane šnicle po provjerenom bakinom receptu: Pravi gurmanski užitak

Autor H.K. Izvor Stvar ukusa
Evo kako da po provjerenom bakinom receptu napravite faširane šnicle punjene sirom.

Recept za punjene faširane šnicle Izvor: Shutterstock

Recepti koje su nam ostavile bake imaju posebnu vrijednost, u njima nema komplikacija, ali ima puno ukusa i iskustva. Faširane šnicle su jedno od takvih jela, a kada se u sredinu sakrije komadić sira koji se tokom pečenja lijepo istopi, dobijate pravi mali gurmanski užitak.

Ovo je jelo koje se često nalazilo na porodičnim trpezama, pripremano bez žurbe i sa pažnjom, ali uz trikove koji garantuju meko i sočno meso.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta (+ odmaranje)

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 400 g mljevenog mesa
  • 1 glavica crnog luka
  • 80 g sira (kačkavalj ili edamer)
  • 4 kašike gazirane vode
  • so i biber po ukusu
  • svježi peršun (po želji)
  • prezle (po potrebi)
  • brašno za valjanje
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Miješanje smjese

U činiji sjedinite mljeveno meso, sitno sjeckan crni luk, gaziranu vodu, so i biber. Dobro izmiješajte da se svi sastojci povežu.

2. korak: Hlađenje

Pokrijte smjesu i ostavite u frižideru 1–2 sata kako bi se ukusi proželi i masa stegnula. Ako je smjesa previše mekana, dodajte malo prezli kako biste dobili kompaktnu strukturu pogodnu za oblikovanje.

Dodajte začinsko bilje:

Peršun ili origano dodatno obogaćuju ukus.

3. korak: Oblikovanje

Sir isjecite na nekoliko jednakih komada. Podijelite meso na 4 dijela i od svakog oblikujte tanku pljeskavicu. U sredinu svake stavite komad sira, zatim pažljivo zatvorite meso oko njega i formirajte šnicle. Uvaljajte ih lagano u brašno kako bi dobile lijepu koricu prilikom prženja.

4. korak: Prženje

Pržite na umjerenoj temperaturi u zagrejanom ulju oko 5–8 minuta sa svake strane dok ne porumene i budu potpuno pečene iznutra. Poslužite tople uz kremasti pire krompir i svježu salatu.

