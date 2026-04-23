Punjene faširane šnicle po provjerenom bakinom receptu: Pravi gurmanski užitak

Evo kako da po provjerenom bakinom receptu napravite faširane šnicle punjene sirom.
Recepti koje su nam ostavile bake imaju posebnu vrijednost, u njima nema komplikacija, ali ima puno ukusa i iskustva. Faširane šnicle su jedno od takvih jela, a kada se u sredinu sakrije komadić sira koji se tokom pečenja lijepo istopi, dobijate pravi mali gurmanski užitak.
Ovo je jelo koje se često nalazilo na porodičnim trpezama, pripremano bez žurbe i sa pažnjom, ali uz trikove koji garantuju meko i sočno meso.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 20 minuta (+ odmaranje)
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 10–15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 400 g mljevenog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 80 g sira (kačkavalj ili edamer)
- 4 kašike gazirane vode
- so i biber po ukusu
- svježi peršun (po želji)
- prezle (po potrebi)
- brašno za valjanje
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Miješanje smjese
U činiji sjedinite mljeveno meso, sitno sjeckan crni luk, gaziranu vodu, so i biber. Dobro izmiješajte da se svi sastojci povežu.
2. korak: Hlađenje
Pokrijte smjesu i ostavite u frižideru 1–2 sata kako bi se ukusi proželi i masa stegnula. Ako je smjesa previše mekana, dodajte malo prezli kako biste dobili kompaktnu strukturu pogodnu za oblikovanje.
Peršun ili origano dodatno obogaćuju ukus.
3. korak: Oblikovanje
Sir isjecite na nekoliko jednakih komada. Podijelite meso na 4 dijela i od svakog oblikujte tanku pljeskavicu. U sredinu svake stavite komad sira, zatim pažljivo zatvorite meso oko njega i formirajte šnicle. Uvaljajte ih lagano u brašno kako bi dobile lijepu koricu prilikom prženja.
4. korak: Prženje
Pržite na umjerenoj temperaturi u zagrejanom ulju oko 5–8 minuta sa svake strane dok ne porumene i budu potpuno pečene iznutra. Poslužite tople uz kremasti pire krompir i svježu salatu.