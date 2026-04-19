Ovu pjesmu Čola nikada ne peva na koncertima, a tvrdi da je njegova najbolja: Napisao je Balašević prije 20 godina

Pjesma "Sacuvaj me Bože njene ljubavi" nalazi se na albumu pod imenom "Zavičaj".

Iako je publika često priželjkuje, Čola ovu pjesmu uporno izbjegava da peva uživo na svojim nastupima. Razlog za to nije ni tehničke, ni vokalne prirode – vjerovali ili ne, Zdravko Čolić je izbjegava zato što je za njega previše emotivna.

U pitanju je predivna balada "Sačuvaj me bože njene ljubavi", koju je za njega napisao pokojni kantautor Đorđe Balašević.

"Pjesma koju ja pevam, ali je nisam napisao je najbolja pjesma koju imam. Napisao ju je Đorđe Balašević i ona je nešto najemotivnije. To je pjesma 'Sačuvaj me bože njene ljubavi'", priznao je nedavno Zdravko Čolić u emisiji "Eden en eden".

Balašević za Čolu napisao 11 pjesama

Malo je poznato da je ubjedljivo najviše pesama Balašević napisao upravo za njega. Njihova saradnja iznedrila je čak 11 numera, među kojima su i neprolazni hitovi poput "Mađarice", "Svadbarskim sokakom", "Zločin i kazna", "Ničiji i svačiji", "Zbog tebe" i "Bembaša"...

Ipak, od svih 11 numera, Čolić izdvaja upravo baladu "Sačuvaj me bože njene ljubavi" kao svoju najemotivniju.

Kada se pročitaju duboki stihovi ove pjesme, postaje sasvim jasno zašto jedan od najboljih vokala na ovim prostorima ne može uvijek da zadrži suze i emocije pred hiljadama ljudi.

"Kad na jednu kartu staviš sve što imaš, kad su ti sve misli istoj slici ram, Kad ne brojiš da li daješ ili primaš, znači da ćeš ostariti sam..."

Podsjetimo, regionalna muzička zvijezda Zdravko Čolić nedavno je u svom rodnom Sarajevu priredio pravi muzički spektakl, gdje je od 27. marta do 6. aprila održao pet uzastopnih koncerata u dvorani Zetra. Kako se navodilo, on je od ovih koncerata zaradio 650.000 evra.

