Aleksandra je u prošlosti preživjela napad obožavateljke, što je dodatno uticalo da porodicu štite od medija.
Zdravko Čolić, jedna od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu, već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dvije kćerke.
Iako je udata za slavnog pjevača, ona se rijetko pojavljuje u javnosti, u potpunosti je posvećena svom profesionalnom životu i po zanimanju je profesorka geografije.
Profesorka geografije je osvojila Čolino srce: Suprugu pjevača rijetko viđamo u javnosti, a zajedno su 25 godina
Zdravko je jednom prilikom otkrio da su se vjenčali za Prvi maj, te da su svi prisutni pomislili da je u pitanju skrivena kamera jer su zapravo pošli na prvomajski uranak. Pjevač je istakao da u vezama koje dugo traju mora postojati duboko prijateljstvo i međusobno poštovanje.
Upoznali su se davnih dana u Makarskoj, dok je Aleksandra studirala u Beogradu, a vremenom su počeli da se zabavljaju.
Osvojila ga jednostavnošću
Zdravko je priznao da ga je Aleksandra osvojila svojom jednostavnošću, privrženošću i time što brine o njemu.
Ipak, supružnici su morali da prođu i kroz veoma izazovne situacije. Čola je ispričao kako je jednom prilikom njegovu suprugu nožem napala jedna obožavateljka i posjekla je po licu. Srećom, Aleksandra se na vrijeme izmakla, pa je prošla bez većih posljedica. Upravo zbog ovakvih neprijatnosti, ali i njene povučene prirode, Zdravko smatra da porodica treba da ostane daleko od očiju javnosti.
Rijetki su trenuci kada je Aleksandra viđena u medijima, ali je svojevremeno uslikana na Zdravkovom nastupu u Budvi, kada je uslijedio emotivan trenutak kada joj je suprug otpjevao numeru "Ostani", što je izazvalo prave ovacije prisutne publike.
Čolić i njegova supruga Aleksandra u braku su od 2001. godine, a zajedno su oko 25 godina. Prije venčanja bili su u vezi čak 11 godina.
