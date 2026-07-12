Zdravko Čolić je kupio luksuzni stan u Puli po cijeni od 5.500 evra po kvadratu.
Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pjevača sa prostora bivše Jugoslavije, pazario je luksuzni stan u Puli, prenosi Istarski.hr.
Kako navodi ovaj portal, Čolić je nekretninu kupio u naselju Marina Veruda, u jednoj od zgrada koje su u izgradnji u okviru ekskluzivnog stambenog kompleksa, smještenog između marine i Pješčane Uvale.
Riječ je o pet zgrada smještenih na brdu iznad marine koje se nadvijaju nad zalivom i iz kojih, čak i s nižih spratova, puca pogled na brodiće, hotel, Verudu Porat, Verudelu, Pješčanu Uvalu, Fratarski otok...
Čola na Jadranu kupio stan od 5.500 evra po kvadratu: Pazario nekretninu u najelitnijem kompleksu u Puli
To je jedan od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u novije vrijeme. Predviđeno je da se izgradi oko 150 stanova raspoređenih u pet zgrada, a radovi su još uvijek u početnoj fazi.
Cijena stanova u ovim zgradama kreće se oko 5.500 evra po kvadratu, a s obzirom da ih u ponudi ima i velikih, od preko 100 kvadrata i s velikim terasama sa kojih će se pogled pružati daleko na more i okolinu, nije isključeno da su krajnji iznosi u pojedinim slučajevima i debelo preko pola miliona evra.
Čolić je prije izvesnog vremena ponovo imao koncert u pulskoj Areni, a mnogi vjeruju da je baš tada kupio ovu nekretninu.
Dobio diplomatski pasoš
Podsjetimo, vijest da je regionalna muzička legenda Zdravko Čolić dobio diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine izazvala je veliku pažnju javnosti. Tim povodom oglasio se ministar spoljnih poslova BiH, Elmedin Konaković, koji je objasnio kriterijume za dodjelu ovakvog statusa i otkrio stvarne razloge donošenja te odluke.
Kako je ministar objasnio, Zdravku Čoliću je diplomatski pasoš dodijeljen prvenstveno zato što je "o BiH pjesmama i svojim ponašanjem pronio mnogo lijepih poruka".
Čola na Jadranu kupio stan od 5.500 evra po kvadratu: Pazario nekretninu u najelitnijem kompleksu u Puli
"Vrhunskim ljudima koji promovišu BiH dok sam ja ministar biće lako da dobiju diplomatski pasoš, jer to mi zakon dozvoljava. Pravilnik o dodjeli diplomatskih pasoša kaže da ministar ima diskreciono pravo dati ga onima koji su ekselentni u svom poslu", naglasio je Elmedin Konaković za N1 Sarajevo.
Ministar je dodao da su diplomatske pasoše do sada dobili i brojni članovi akademske zajednice van granica BiH, ali i uspješni privrednici koji "mnogo izvoze i poreza plaćaju".
Tu su i sportisti, kulturnjaci, i evo i Zdravko Čolić i to je bio nekakva priča o čovjeku koji je Bosanac i Sarajlija. To se ne sviđa svima, ali sam čuo da Čolić iako živi u Srbiji, putuje isključivo sa bosanskim pasošem, o BiH je pjesmama i svojim ponašanjem pronio mnogo lijepih poruka, kako o svojoj državi tako i gradu, i ja ću još sigurno te pasoše dodijeliti vrijednim ljudima. Nećete tamo naći nikog mog ili nekog kome bih ja to dao onako da lakše putuje", poručio je šef diplomatije BiH.
(Kurir/ MONDO)