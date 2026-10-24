Golmani briljirali na "Pecari": Prazne mreže u duelu Širokog Brijega i Čelika

Fudbaleri Širokog Brijega i Čelika remizirali su bez golova u subotnjem meču na "Pecari" u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Zenički Čelik uspio je da u subotu stigne do remija u tvrdoj utakmici u Širokom Brijegu najviše zahvaljujući odličnim odbranama Armana Šutkovića, koji je vjerovatno najzaslužniji što je meč završen najnepopularnijim rezultatom.
ŠIROKI BRIJEG - ČELIK 0:0
Iako su izabranici Marija Tota imali više od igre i zrelije prilike, gosti sa "Bilinog polja" su ipak zasluženo stigli do remija a na samom kraju i mogli do pobjede, koju je spriječio golman Ivan Puljić.
Na početku meča na "Pecari", domaćin je imao više od igre ali je prvu dobru šansu imao u 19. minutu kada je golman Čelika Arman Šutković odlično odbranio udarac Davida Virgilija.
Do finiša poluvremena, nije bilo posebno izrazitih prilika a tada je iz slobodnog udarca lukavo pokušao Robert Marijanović, međutim, samo pored gola zeničke ekipe.
U nastavku su prvi zaprijetili gosti iz Zenice i to Anes Mašić sjajnim udarcem sa vrha kaznenog prostora u 56. minutu kada je dobro intervenisao golman hercegovačke ekipe Ivan Puljić.
Devet minuta kasnije, Brazilac Luiz Guedeš je odlično prošao kroz odbranu Zeničana i tik prije završnog udarca sa nekoliko metara, uslijedila je odlična intervencija Haruna Varda, koji je bez faula izbacio loptu i otklonio opasnost.
Šutković je u 69. minutu ponovo spasio Čelik nakon što je odbranio udarac Guedeša, koji se ponovo našao u mat-poziciji.
Najbolju šansu na meču Širokobriježani su imali u 83. minutu kada je Kristijan Sesar glavom šutirao sa sedam-osam metara, ali opet je Šutković bio na visini zadatka odbranivši svoju mrežu.
Odličnom odbranom revanširao se Šutkoviću nekoliko minuta kasnije i golman domaćina Puljić, koji je spriječio Čelik da na kraju stigne do kompletnog plijena poslije udarca Bruna Jenjića.
Kad se sve sabere, remi je bio najpravedniji ishod duela na "Pecari".Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Barać, Markovina, Virgili, Matić, Oršolić, Jelić, Sesar, Krstanović, Marijanović, Tomić. Trener: Marijo Tot
ČELIK: Šutković, Horić, Vardo, Mohedano, Faraj, Hrvanović, Popović, Omić, Šarkić, Šabanović, Mašić. Trener: Bojan Regoje
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(MONDO)