Golmani briljirali na "Pecari": Prazne mreže u duelu Širokog Brijega i Čelika

Fudbaleri Širokog Brijega i Čelika remizirali su bez golova u subotnjem meču na "Pecari" u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/NK Čelik

Zenički Čelik uspio je da u subotu stigne do remija u tvrdoj utakmici u Širokom Brijegu najviše zahvaljujući odličnim odbranama Armana Šutkovića, koji je vjerovatno najzaslužniji što je meč završen najnepopularnijim rezultatom.

ŠIROKI BRIJEG - ČELIK 0:0

Iako su izabranici Marija Tota imali više od igre i zrelije prilike, gosti sa "Bilinog polja" su ipak zasluženo stigli do remija a na samom kraju i mogli do pobjede, koju je spriječio golman Ivan Puljić.

Na početku meča na "Pecari", domaćin je imao više od igre ali je prvu dobru šansu imao u 19. minutu kada je golman Čelika Arman Šutković odlično odbranio udarac Davida Virgilija.

Do finiša poluvremena, nije bilo posebno izrazitih prilika a tada je iz slobodnog udarca lukavo pokušao Robert Marijanović, međutim, samo pored gola zeničke ekipe.

U nastavku su prvi zaprijetili gosti iz Zenice i to Anes Mašić sjajnim udarcem sa vrha kaznenog prostora u 56. minutu kada je dobro intervenisao golman hercegovačke ekipe Ivan Puljić.

Devet minuta kasnije, Brazilac Luiz Guedeš je odlično prošao kroz odbranu Zeničana i tik prije završnog udarca sa nekoliko metara, uslijedila je odlična intervencija Haruna Varda, koji je bez faula izbacio loptu i otklonio opasnost.

Šutković je u 69. minutu ponovo spasio Čelik nakon što je odbranio udarac Guedeša, koji se ponovo našao u mat-poziciji.

Najbolju šansu na meču Širokobriježani su imali u 83. minutu kada je Kristijan Sesar glavom šutirao sa sedam-osam metara, ali opet je Šutković bio na visini zadatka odbranivši svoju mrežu.

Odličnom odbranom revanširao se Šutkoviću nekoliko minuta kasnije i golman domaćina Puljić, koji je spriječio Čelik da na kraju stigne do kompletnog plijena poslije udarca Bruna Jenjića.

Kad se sve sabere, remi je bio najpravedniji ishod duela na "Pecari".

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Barać, Markovina, Virgili, Matić, Oršolić, Jelić, Sesar, Krstanović, Marijanović, Tomić. Trener: Marijo Tot

ČELIK: Šutković, Horić, Vardo, Mohedano, Faraj, Hrvanović, Popović, Omić, Šarkić, Šabanović, Mašić. Trener: Bojan Regoje







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(MONDO)