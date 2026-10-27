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Čelik izašao u susret Borcu: Novi termin derbija zbog Konferencijske lige

Čelik izašao u susret Borcu: Novi termin derbija zbog Konferencijske lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Banjalučani i Zeničani će se ipak sastati dan ranije, objavio je nosilac TV prava.

Čelik Borac promjena termina Izvor: Youtube/Avaz TV/Printscreen

Krajem sedmice igraće se mečevi 12. kola Premijer lige BiH, a jedan od najzanimljivijih okršaja odvijaće se u Zenici.

Na Bilinom polju snage će odmjeriti Čelik i Borac, a u najavi ovog susreta došlo je do promjene termina odigravanja. Bilo je, naime, planirano da se stari rivali sastanu u nedjelju (1. novembar) u 17.30 časova, ali je na kraju odlučeno, dogovorom dva kluba, da se ova utakmica ipak odigra dan ranije.

Tako je TV Arena sport kao nosilac TV prava objavila da će meč biti odigran posljednjeg dana oktobra sa početkom u 20.45 časova.

Razlog promjene je molba banjalučkog kluba da se ovaj duel odigra dan ranije, s obzirom na to da će sljedeće sedmice (5. novembar) Banjalučani biti gosti Mjelbija u Konferencijskoj ligi, pa je dan više za odmor i te kako poželjan.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac NK Čelik fudbal Premijer liga BiH

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