Upaljeni alarmi u Veležu! "Rođeni" posljednji, uprava se oglasila: Najjednostavnije je podnijeti ostavku, ali ne bježimo

Rukovodstvo kluba oglasilo se saopštenjem za javnost.

Izvor: FK Velež

Fudbaleri Veleža se nakon 10 odigranih utakmica u Premijer ligi BiH nalaze na posljednjem mjestu. Mostarski premijerligaš je dosad uknjižio po dvije pobjede i remija, uz šest poraza, što je uz gol-razliku -9 najlošiji učinak u eliti.

Veležu (bar zasad) nije pomogla ni trenerska šok-terapija, odnosno odlazak Ibre Rahimića. Nakon što je Darko Maletić odradio jednu utakmicu kao v.d. trenera, za novog šefa stručnog štaba "ustoličen" je dotadašnji komandant Širokog Brijega Damir Milanović, koji je u prve tri utakmice na klupi upisao dva poraza i remi.

Stoga je uprava kluba odlučila da se oglasi saopštenjem za javnost na zvaničnom sajtu, koje prenosimo.

"Nakon posljednjih loših rezultata, svjesni smo nezadovoljstva i razočaranja naših navijača, ali i svih nas kojima je Velež u srcu. Razumijemo ljutnju, zabrinutost i kritike koje dolaze od strane naših navijača, jer znamo koliko Velež svima nama znači i koliko svi zajedno želimo da Klub bude tamo gdje mu je mjesto. Svjesni smo i odgovornosti koju nosimo kao rukovodstvo Kluba.

Velež ne smije biti na pozicijama koje ne odgovaraju klupskoj istoriji, veličini i ambicijama. Trenutna situacija nije posljedica nedostatka sreće i za nju ne tražimo opravdanja.

Najjednostavnije bi bilo podnijeti ostavke i povući se. Mi smo, međutim, odlučili ostati i suočiti se sa stanjem u Klubu. Ne zbog funkcija, nego zato što smatramo da imamo obavezu učiniti sve što je u našoj moći da promijenimo situaciju i pokušamo vratiti naš Velež na put na kojem ga svi naši navijači žele vidjeti.

Prije četiri godine postali smo dio rukovodstva FK Velež Mostar. U tom periodu ostvareni su neki od najboljih rezultata u novijoj historiji Kluba, i to dva četvrta mjesta u prvenstvu, dva plasmana u finale Kupa BiH i dva izlaska na evropsku scenu. U prethodnoj sezoni ostvareni su transferi igrača u vrijednosti od oko milion evra, kao i prihodi od približno 700.000 evra od nastupa u evropskim takmičenjima. Pokrenuli smo reorganizaciju Omladinske škole i napravili brojne iskorake u organizacijskom, finansijskom i infrastrukturnom razvoju Kluba.

Istovremeno, sportskom sektoru povjerili smo odgovornost za kreiranje igračkog kadra i sportske rezultate. Za odluke koje su dovele do današnje situacije ne tražimo izgovore i kao rukovodstvo preuzimamo puno odgovornosti za to.

Sve navedeno ne ističemo kao opravdanje za trenutne rezultate, jer za njih opravdanja nema. Želimo podsjetiti da se rad jednog rukovodstva ne može posmatrati isključivo kroz nekoliko loših utakmica, kao što se ni uspjeh ne može mjeriti samo jednom dobrom sezonom.

Za dobre stvari preuzimali smo odgovornost, a od loših nećemo bježati.

Svjesni smo da trenutna situacija zahtijeva ozbiljnu analizu, konkretne odluke i promjene tamo gdje su potrebne. Spremni smo preispitati i vlastite odluke, jer nijedan pojedinac niti bilo koja funkcija ne smiju biti iznad interesa FK Velež Mostar.

Svi koji smatraju da mogu ponuditi jasnu viziju, kvalitetnija rješenja i spremni su preuzeti punu odgovornost za vođenje Kluba dobrodošli su da svoje ideje i prijedloge stave na raspolaganje. Vrata FK Velež Mostar otvorena su svakome ko svojim znanjem, iskustvom, radom i iskrenom namjerom želi doprinijeti napretku našeg Kluba.

Ali dok nosimo odgovornost za vođenje Kluba, nećemo se povlačiti pred problemima. Nastavićemo raditi i donositi odluke za koje vjerujemo da su u najboljem interesu našeg Veleža.

Velež smo preuzeli kada je bilo teško. Zajedno smo ga podizali, prolazili kroz izazove i ostvarivali rezultate. I sada, kada je ponovo teško, nećemo mu okrenuti leđa.

Od odgovornosti ne bježimo. Od Veleža ne odustajemo!

Uprava FK Velež Mostar".

(mondo.ba, D. Šutvić)

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