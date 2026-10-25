BSK slavio u Mostaru! Velež nadoknadio dva gola sa igračem manje, ali Stefan Marčetić u nadoknadi donio trijumf

Banjalučki BSK je u dramatičnoj utakmici savladao Velež (2:3) u 11. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Poslije četiri meča bez trijumfa, izabranici Bojana Puzigaće stigli su u nedjelju u Mostar, gdje su protiv Veleža prekinuli crnu seriju u dramatičnoj utakmici.

VELEŽ - BSK 2:3 (0:2)

Banjalučani su do vođstva stigli praktično u prvom napadu u šestom minutu kada je Denis Dizdarević odlično primio loptu na ivici kaznenog prostora, a onda majstorski pogodio mrežu Farisa Ribića - 0:1.

Pokušavali su "rođeni" da uzvrate i stignu do izjednačenja, ali njihovi napadi su bili uglavnom bez završnog pasa, pa je onda u 22. minutu sijevnuo kontranapad BSK-a.

David Čavić je majstorski izbacio Stefana Marčetića, koji je izbjegao ofsajd i plasirao loptu ispod golmana Veleža - 0:2.

U 38. minutu je mogao Čavić da postigne i treći gol za BSK-a, ali je njegov udarac iz dobre situacije odbranio Ribić.

Velež je početkom drugog dijela zadesio novi problem. "Rođeni" su već u 50. minutu ostali sa igračem manje, nakon što je večeras odlični David Čavić krenuo u novi kontranapad, a oborio ga je Ajdin Nukić, kojem je sarajevski arbitar Irfan Peljto pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton.

Čavić je 10 minuta kasnije poslije solo akcije odlično šutirao, ali bio je za malo neprecizan i lopta je prohujala pored lijeve stative.

Prvu šansu na meču, Velež je imao u 64. minutu kada se Aldin Mešić našao oči u oči sa Srđanom Modićem, ali je golman BSK-a odbranio njegov udarac, da bi odbijenu loptu visoko iznad prečke poslao Eldar Mehmedović.

Bilo je još šansi do samog finiša, kada je Velež blickrigom za tri minuta stigao do izjednačenja!

Najprije je u 88. minutu iz penala Ante Hrkać smanjio rezultat, da bi potom Mešić u 90. minutu donio izjednačenje (2:2)!

I kad se činilo da će meč biti okončan neriješenim rezultatom, BSK je u sudijskoj nadoknadi stigao do novog pogotka i pobjede. Strijelac za 2:3 bio je ponovo Stefan Marčetić, kojem je ovo bio četvrti ovosezonski gol!

VELEŽ: Ribić, Abdalah, Abdulah, Nukić, Hrkać, Salčin, Rahimić, Tatar, Mehmedović, Bajrić, Bešagić. Trener: Damir Milanović

BSK: Modić, Diouf, Keranović, Erić, Radošević, Subić, Kvržić, Čavić, Dizdarević, Ljubić, Marčetić. Trener: Bojan Puzigaća







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(MONDO)