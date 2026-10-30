Vinko Marinović pred gostovanje Čeliku: Svaki meč odlučujući za Borac, želimo kontrolu u Zenici

Fudbalere banjalučkog Borca u subotu uveče očekuje novo iskušenje u zgusnutom rasporedu - gostovanje ekipi Čelika na "Bilinom polju" u okviru 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Nakon gotovo sedam godina crveno-plavi ponovo putuju u Zenicu, a šef stručnog štaba Banjalučana Vinko Marinović naglasio je da njegov tim očekuje izuzetno motivisan i neugodan protivnik.

Strateg Borca izuzetno pohvalno je govorio o ekipi Čelika, tradiciji zeničkog kluba i ambijentu koji očekuje crveno-plave na "Bilinom polju".

"Idemo nakon sedam godina ekipi Čelika koja ima tradiciju i koja je uvijek posebno motivisana, naročito kada igra na svom terenu. Očekuje nas motivisana i agresivna ekipa, a sigurno je i da očekujemo dobro popunjene tribine, jer Čelik ima tu tradiciju da dosta ljudi dolazi na utakmice. Za naše momke to treba da bude samo dodatni motiv. Već smo pokazali da možemo igrati utakmice pred takvom posjećenošću i atmosferom, a uostalom, to i jeste najvažnija stvar u fudbalu - kada su tribine pune, možete očekivati bolju utakmicu i još bolji ambijent. Želimo da kontrolišemo utakmicu kroz posjed, budemo maksimalno koncentrisani u tranzicijama po izgubljenoj lopti jer oni tu imaju veliku snagu, te da svih 90 minuta držimo meč pod kontrolom", rekao je Marinović.

Izvor: MONDO

Iako Borac paralelno vodi bitke na više frontova od Kupa Republike Srpske, Kupa BiH, i prvenstva, a u javnosti se već provlače misli o evropskim izazovima i okršaju sa švedskim Mjelbijem u Konferencijskoj ligi, Marinović je istakao da fokus ne smije skretati s Premijer lige BiH.

"Mi imamo jasan cilj u prvenstvu - želimo da odbranimo titulu i tako smo se postavili. Zato nema nikakvog razmišljanja o Mjelbiju niti o tim stvarima, maksimalno smo fokusirani na domaće prvenstvo. Kao što sam rekao, nama je svaka utakmica odlučujuća, idemo meč po meč i tek po završetku ovog duela razmišljaćemo o narednim obavezama".

Borac se u ovom dijelu sezone oslanja na širinu igračkog kadra, koja se pokazala presudnom u ritmu domaćeg šampionata, Kupa BiH, Kupa RS i evropskih nastupa. Ipak, u Zenici stručni štab neće moći računati na nekolicinu igrača: Srđan Grahovac i Nemanja Jakšić su van stroja zbog povreda, dok je nastup Siniše Saničanina pod znakom pitanja zbog povišene temperature.

Duel između Čelika i Borca na rasporedu je u subotu s početkom u 20.45 časova, a sudiće ga sarajevski arbitar Nihad Ljajić.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Premijer liga BiH, 12. kolo

subota:

Radnik - Široki Brijeg (13)

Željezničar - Zrinjski (16)

Čelik - Borac (20.45)

nedjelja:

BSK - Sarajevo (13)

Sloga - Velež (15)







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(MONDO)