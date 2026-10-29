Nastup Borca u Evropi važniji nego ikad, BIH može do mjesta u kvalifikacijama za Ligu Evrope!

Šampion BiH pokušaće da ponovi uspjeh od prije dvije sezone, ali i da izbori nacionalnom savezu mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac drugi put u svojoj istoriji igra ligašku fazu Konferencijske lige i pokušaće da ponovo uspjeh od prije dvije godine kada su crveno-plavi stigli do osmine finala ovog takmičenje.

Šampion BIH dobro je krenuo i poslije uvodnog poraza od Panatinaikosa u Atini na svom terenu savladao finski KuPS i napravio važan korak ka plasmanu u nokaut fazu.

Eventualni plasman u nokaut fazu ima dvostruki značaj, jer bi korist osim Borca imao i Fudbalski savez BIH u trci za mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

BIH trenutno ima četiri predstavnika u evropskim takmičenjima, šampion ide u kvalifikacije za Ligu šampiona, drugoplasirana i trećeplasirana ekipa u prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu,a pobjednika Kupa BIH u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

To bi se moglo promijeniti i osvajač Kupa BIH mogao bi u kvalifikacije za Ligu Evrope, ukoliko se nacionalni savez nađe najmanje na 33. mjestu rang liste koja obuhvata petogodišnji učinak u Evropi.

BiH je trenutno na 34. poziciji sa koeficijentom 14.468, iza Jermenije koja ima koeficijent 15.812, ali i Irske koja ima koeficijent 16.343.

Ono što je važno je da je Irska ostala bez predstavnika u ligaškoj fazi evropskih takmičenja, pa ju sada „jure“ Jermenija, BIH, ali i Estonija, koja je na 35. poziciji sa koeficijentom 14.375.

Jermeni trenutno bez boda, ali imaju utakmicu više

Sve tri zemlje, Jermenija, BIH i Letonija imale su po četiri predstavnika u evropskim kvalifikacijama, ali su isto tako sve tri zemlje ostale sa po jednim predstavnikom. Tako će se sada Ararat, Borac i Riga boriti da poprave svoj, a ujedno i nacionalni koeficijent.

U najboljoj poziciji je Jermenija, ne samo zbog pozicije, već i zbog činjenice da Ararat igra Ligu Evrope. Iako su bodovi za pobjedu – 2.000 za pobjedu, a 1.000 za remi, jednaki i za Ligu Evrope i za Konferencijsku ligu jermenski predstavnik je u maloj prednosti iu odnosu na Borac i Rigu jer do kraja ligaške faze ima utakmicu više od njih.

Dok su Borcu i Rigi ostale još četiri utakmice, Ararat će do kraja ligaške faze Lige Evrope odigrati pet uakmica - igraće protiv Torensea (G), RB Salcburga (G), Nek Najmhena (D), Celja (D) i Milana (G).

Ono što ipak raduje je činjenica da je Ararat izgubio sve tri dosadašnje utakmice i jako daleko je od 8. pozicije na tabeli koja donosi bonus čak 4.250 bodova, za razliku od 3.125 koliko za isti plasman dobijaju klubovi iz Konferencijske lige.

Ipak, jermenska ekipa apsolutno nije izgubila šanse da se nađe u nokaut fazi, trenutno su tri boda iza Milana koji drži 24. mjesto. Na kraju ligaškog dijela to 24. mjesto na tabeli Lige Evrope donosi 0.250 bodova i uvećava se za 0.250 bodova za svaku poziciju iznad.

Kada je u pitanju Konferencijska liga 24. mjesto, koje vodi u nokaut fazu donosi 0.125 poena i povećava se za toliko sve do 9. mjesta koje nosi 2.000 bodova. Plasman od 8. mjesta naviše donosi značajnije bodove, odnosno 0.250 dodatnih za svaku poziciju.

S kim igraju Riga i Borac?

Riga će do kraja ligaške faze Konferencijske lige za protivnike imati Jablonec (D), Kauno Žalgiris (G), Atalantu (D) i Borac (G).

Upravo taj meč između Borca i Rige u posljednjem kolu u Banjaluci mogao bi biti i odlučujući, ali će crveno-plavi prije toga morati da naprave dobre rezultate i protiv Mjalbija (G), Atalante (D) i Hartsa (G).

Ulog je veliki, ali Borac je ne samo protiv KuPS-a, već i protiv Panatinaikosa u Atini pokazao da može da pruži dobre partije, a ukoliko ih materijalizuje mogao bi da dodatno pomogne bh. fudbalu i donese mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope.