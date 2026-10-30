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Ognjenović pred okršaj Sloge i Veleža: "Da prikažemo što bolji fudbal, nadamo se dobrom rezultatu"

Ognjenović pred okršaj Sloge i Veleža: "Da prikažemo što bolji fudbal, nadamo se dobrom rezultatu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Utakmicom Sloga - Velež biće završeno 12. kolo.

Perica Ognjenović o utakmici Sloga Velež Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Predstojeće premijerligaško kolo, ukupno 12. po redu, biće zaključeno u nedjelju u Doboju.

Na tamošnjim Lukama, sa početkom u 15.00 časova, sastaće se Sloga Meridian i Velež, timovi koji će, prema sadašnjem stanju na tabeli, do kraja sezone boriti za opstanak. Ekipa koju predvodi Perica Ognjenović na osmom mjestu ima devet bodova, jedan više od posljednjeplasiranih izabranika Damira Milanovića.

"Očekuje nas jedna izuzetno zahtjevna utakmica sa dobrim protivnikom. Kao što i sami vidite, bodovna razlika je toliko mala da je, jednostavno, od posljednje pozicije do mjesta koje vodi u Evropu bod-dva razlike, tako da svi znamo da su veliki ulozi u ovim utakmicama. Treba da priđemo utakmici na način da je pripremimo najbolje što možemo i da je pogledamo kao još jednu utakmicu u nizu, za koju se uvijek na isti način spremamo. Želimo da odigramo što bolje, da prikažemo što bolji fudbal, i samim tim se nadamo boljem rezultatu. Sve preko toga mislim da bi bilo pogrešno i da bi se možda odrazilo pogrešno na ekipu. Nadam se da smo dobro radili, da smo spremni i da ćemo izaći i u nedjelju pokazati najbolji fudbal", rekao je Ognjenović u najavi ovog susreta.

Sloga Meridian je pred ovaj susret nanizala četiri poraza u Premijer ligi BiH, dok je Velež u posljednja tri kola upisao jedan remi i dva neuspjeha. Pritom je eliminisan i iz kup-takmičenja, gdje ga je nadigrala Zvijezda iz Gradačca.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal treneri Premijer liga BiH Perica Ognjenović FK Sloga Doboj FK Velež

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