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Čelik traži pobjedu protiv Borca: Zeničani se uzdaju u pun stadion i evropske misli crveno-plavih

Čelik traži pobjedu protiv Borca: Zeničani se uzdaju u pun stadion i evropske misli crveno-plavih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Jedan od derbija 12. kola igra se u Zenici, gdje povratnik u elitu dočekuje branioca titule.

Bojan Regoje.JPG Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Ove subote biće odigrane tri utakmice 12. kola Premijer lige BiH. Posljednju u današnjem programu odradiće fudbaleri Čelika i Borca, koji će se na terenu Bilinog polja sastati sa početkom u 20.45 časova.

Zeničani su povratnici u bh. elitu a u prvih 11 mečeva osvojili su 10 bodova (2-4-5), što je u ovom trenutku dovoljno za sedmo mjesto, ispred Sloge Meridian (9), Radnika (8) i Veleža (8).

"Znamo da nas očekuje izuzetno teška utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika. Međutim, igramo na svom terenu i pokušaćemo da nametnemo, koliko je moguće, svoj tempo i ritam. Sigurno će biti teško, ali nećemo ući sa bijelom zastavom. Nadam se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta, da će nam naši navijači biti 12. igrač kao do sada i normalno je da se nadamo pobjedi", rekao je trener crveno-crnih Bojan Regoje, koji je pohvalno govorio o večerašnjem rivalu.

"Što se tiče pozicija, Borac je jedna izuzetno kvalitetna ekipa. To su pokazali i kroz ove utakmice gdje imaju veliki roster i mogu dovoljno da izmiješaju ekipu, a da se to uopšte ne osjeti. Ono gdje vidimo svoju šansu jeste umor i sljedeća utakmica koju igraju u Evropi protiv Šveđana. To je njima jedna veoma značajna utakmica, pa ćemo gledati da iskoristimo tu Evropu gdje će se oni možda više okrenuti toj utakmici."

Veoma je važno, ističe Regoje, kako će Čelik otvoriti ovaj duel.

"To se pokazalo i u nekim utakmicama prije ove koje smo igrali ovdje kući, gdje smo utakmice dobro otvorili i na kraju se to dobro završilo. Međutim, neće sigurno biti lako. To se pokazalo i u utakmici u Kupu, gdje smo igrali sa niželigašem, pa smo opet imali velikih problema. Međutim, sigurno da će dosta značiti od nas kako ćemo da se postavimo i kako ćemo ući. Normalno, i Borac će se i te kako pitati jer imaju veoma kvalitetne igrače, ali na nama je da postavimo ekipu da odradi ulogu. Pokušaćemo i da napadnemo, a normalno i da se dobro odbranimo."

Regoje neće moći da sjedi na klupi zbog tri žuta kartona, pa će morati da odradi jednu utakmicu suspenzije.

"Mislim da to neće uticati puno na ekipu, ali sasvim sigurno da je lakše biti dole pored linije gdje možeš dati neki savjet, nego na tribinama gdje te igrači ne čuju. Međutim tu su moji pomoćnici koji će to sigurno odraditi na najbolji mogući način i neće tu biti nikakvih problema", riječi su stratega Čelika.

PREMIJER LIGA BiH - 12. kolo

Subota (31. oktobar):

Radnik - Široki Brijeg (13.00)

Željezničar - Zrinjski (16.00)

Čelik - Borac (20.45)

Nedjelja (1. novembar):

BSK - Sarajevo (13.00)

Sloga Meridian - Velež (15.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Bojan Regoje fudbal Premijer liga BiH FK Borac NK Čelik treneri

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