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Projektil Ivančića utišao "Grbavicu": Željezničar napadao, pa za šest minuta primio tri gola - na kraju 0:4!

Projektil Ivančića utišao "Grbavicu": Željezničar napadao, pa za šest minuta primio tri gola - na kraju 0:4!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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GZrinjski ubjedljivo slavio protiv Željezničara u Sarajevu, u derbiju 12. kola Premijer lige BiH.

Željezničar - Zrinjski, Antonio Ivančić Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Iako je Željezničar bio bolji u uvodnih pola sata derbi meča 12. runde Premijer lige BiH, propustio dvije-tri prilike da dođe do vođstva, u samo šest minuta čak tri puta zatresla se mreža Sarajlija. U nastavku još jedna lopta iza leđa Tarika Abdulahovića, za potpuni debakl domaćih i ubjedljivo slavlje fudbalera Zrinjskog.

Nemanja Bilbija i Antonio Ilić nastavilli su strašnu golgetersku seriju i obojica su u duelu protiv Željezničara na "Grbavici" stigli do 10. ovosezonskog pogotka.

  • ŽELJEZNIČAR - ZRINJSKI 0:4 (0:3)
    /Ivančič 34, Ilić 35, Bilbija 40, Mamić 77/

Prije golova pomenutog dvojca, mrežu Željezničara "načeo" je Antonio Ivančić sjajnim udarcem iz daljine. Dogodilo se to u 34. minutu, samo minut kasnije u strijelce se upisao Ilić, a onda je Bilbija u 40. minutu fenomenalnu akciju krunisao golom za 0:3.

U nastavku su fudbaleri Zrinjskog, očekivano nakon visokog vođstva iz prvog dijela, prepustili terensku inicijativu rivalu, te rutinski priveli meč kraju. I ne samo da su sačuvali prednost, nego su je u 77. minutu preko Petra Mamića dodatno uvećali. Ilić je pronašao Mamića, koji trese mrežu "plavih" i postavlja konačnih 0:4.

S druge strane, iako su imali više loptu u svojim nogama, izabranici Davida Muslere nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti gol rivala, pa je lider iz Mostara stigao do ubjedljivog trijumfa, kojim je učvrstio prvo mjesto na tabeli.

"Plemići" su zabilježili 11. pobjedu u uvodnih 12 rundi i nastavili seriju impresivnih rezultata u domaćem prvenstvu.

  • ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Raščić, Marko Karamarko, Marin Karamarko, Ibrišimović, Nastić, Gojak, Radovac, Dragović, Husković, Korora. Trener: David Muslera.
  • ZRINJSKI: Šubarić, Vranjković, Savić, Stapić, Mamić, Ivančić, Lagumdžija, Abramović, Ćuže, Ilić, Bilbija.Trener: Simon Rožman.

PREMIJER LIGA BIH - 12. KOLO:

Radnik - Široki Brijeg 2:0 (0:0)
/Teodorović 62, Andačić 72/

Željezničar - Zrinjski 0:4 (0:3)
/Ivančič 34, Ilić 35, Bilbija 40, Mamić 77/

Čelik - Borac (20.45)

Nedjelja (1. novembar):

BSK - Sarajevo (13.00)
Sloga - Velež (15.00)



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Tagovi

Premijer liga BiH FK Željezničar HŠK Zrinjski

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