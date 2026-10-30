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Zlata vrijedan trijumf Mjelbija pred meč sa Borcem: Šveđani na korak od opstanka u eliti

Zlata vrijedan trijumf Mjelbija pred meč sa Borcem: Šveđani na korak od opstanka u eliti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Fudbaleri Mjelbija su upisali ogromna tri boda u okviru 26. kola.

Mjelbi pobijedio pred meč sa Borcem Izvor: Michael Erichsen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Mjelbija, narednog protivnika Borca u Konferencijskoj ligi, upisali su veoma važan trijumf u domaćem prvenstvu.

Klub koji je 2025. godine osvojio titulu sada se bori za opstanak, a na tom putu je uknjižio gostujuću pobjedu protiv Ergritea (1:2). Jakob Bergstrem je u 5. minutu bio strijelac za prednost gostiju, koju je u 18. minutu anulirao Mikael Direstam. Ipak, zlata vrijedne bodove Mjelbiju omogućio je Toni Mietinen, pogodivši u 49. minutu za prvu ligašku pobjedu Mjelbija još od sredine avgusta!? Inače, oba puta se u ulozi asistenta našao Jepe Kjer.

Četiri kola prije kraja sezone Mjelbi je na 12. poziciji, koja garantuje očuvanje prvoligaškog statusa. Trenutno je na 26 bodova, šest više od Degerforsa oji je na 14. mjestu, koje nakon 30. runde vodi u razigravanje za opstanak.

Do meča sa Borcem Mjelbi će morati da polaže još jedan ligaški ispit. Drugog novembra očekuje ga domaći meč sa Kalmarom, ekipom koja na 13. mjestu kasni četiri boda za predstojećim rivalom Borca na ino-sceni.

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Aktuelni šampioni Švedske i BiH sastaće se 5. novembra u 18.45 časova na stadionu "Olimpija" u Helsingborgu, s obzirom na to da matični Mjelbijev stadion "Strandvalen" u Heleviku ne ispunjava uslove koje propisuje UEFA.

Radi se o meču 3. kola Konferencijske lige, koje gosti iz Banjaluke dočekuju na 14. poziciji sa tri boda. Borac je, podsjetimo, u prvom kolu poražen od Panatinaikosa u Atini (2:1), nakon čega je na Gradskom stadionu trijumfovao nad finskim KuPS-om (2:0).

Mjelbi je sa bodom više na 12. mjestu. Na startu je porazio predstavnika Andore Inter Eskaldes (2:0), poslije čega je u Gruziji podijelio bodove sa Iberijom 1999 (1:1).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac Mjelbi fudbal

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