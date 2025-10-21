logo
Selo od 813 stanovnika dobilo prvaka: Sad slave istorijsku titulu i rekord koji niko neće oboriti

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Švedska je dobila novog prvaka - ekipa Mjelbija ispisala je istoriju.

Slavlje igrača Mjelbija nakon osvojene titule u Švedskoj Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Ekipa Mjelbija ispisala je istoriju. Ovaj tim je osvojio prvu titulu prvaka Švedske u istoriji i to na gostujućem terenu. Ovaj tim pobijedio je Geteborg 2:0 u 27. kolu tamošnjeg takmičenja. Sve ovo ne bi bilo čudno da ova ekipa ne dolazi iz sela koje ima svega 813 stanovnika.

Ova ekipa ima čak 14 bodova prednosti u odnosu na Hamarbi i to tri kola prije kraja ligaškog dijela sezone, te je pitanje osvajača uveliko poznato. Mjelbi je već ranije postao dio istorije, tako što je upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao tim koji igra u najvišem rangu, a dolazi iz najmanjeg mjesta. Helevik, selo iz kojeg dolaze, izgradio je i stadion koji ima kapacitet od 6.750 mjesta, koja su uglavnom ispunjena tokom svih mečeva.

Budžet ovog kluba je 7,7 miliona evra, što je znatno manja suma novca od drugih klubova u Švedskoj, a kamoli u ostatku Evrope. Ipak, nisu ovom timu cvjetale ruže, pošto se dosad borio za opstanak u najvišem rangu, ali se čitava priča promijenila u novoj sezoni. Sada Mjelbi piše neku novu priču, a sljedećeg ljeta ovaj tim boriće se i u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Mjelbiju ovo nije jedini uspjeh, jer je 2023. igrao finale Kupa Švedske, a tada je klub star 83 godine izgubio 4:1 od Hekena.

