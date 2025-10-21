Čudo nad čudima: Klub iz sela od 1.000 stanovnika šampion Švedske, sve duguju Milošu Milojeviću

Mjelbi pokorio Švedsku, svi pamte šta je nekadašnji trener Miloš Milojević dao klubu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Mjelbija režirali su pravu senzaciju, pošto su prvi put u istoriji postali šampioni Švedske, i to tri kola prije kraja prvenstva. Ovaj mali klub je iz sela Helevika koje broji oko 1.000 stanovnika i sportska je vijest godine u Evropi. Pobjegli su čak 11 bodova Hamarbiju, dok se klub donedavno borio za opstanak u ligi. Za ovaj uspjeh donekle je zaslužan i nekadašnji trener Crvene zvezde Miloš Milojević koji je Mjelbi poveo ka najvišem rangu švedskog fudbala.

Nakon pobjede nad Geteborgom u gostima 2:0, sve je bilo jasno i šampionsko slavlje je moglo da počne. Golovima Jakoba Bergstrema u 21. i Toma Petersona u 28. minutu ovjerena je titula, ali i obezbijeđeno mjesto u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sljedeće sezone.

Put Miloša Milojevića

Milojević je upravo u Mjelbiju stekao afirmaciju ka trener kada je švedski klub uveo iz treće u prvu ligu, poslije čega je stigao u Crvenu zvezdu kao pomoćni trener. Nakon što je napustio Marakanu, vratio se u švedski fudbal gdje je predvodio Hamarbi i Malme, da bi se vratio u Zvezdu kao prvi trener i osvojio titulu šampiona Srbije. Uslijedila je uspješna epizoda u Al Vaslu, dok je od ove sezone na klupi Al Šardže.