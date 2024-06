Divan gest srpskog reprezentativca: Uplakana djevojčica će zauvijek pamtiti ovaj dan (VIDEO)

Srpski fudbaler Nikola Milenković oduševio malu navijačicu reprezentacije.

Izvor: X/FSSrbije/printscreen

Fudbalska reprezentacija Srbije napravila je dobru uvertiru za Evropsko prvenstvo, pošto je na gostovanju savlada Švedsku (3:0). Na tom meču "orlovi" su imali veliku podršku sa tribina, a srpski navijači iz čitave sjeverne Evrope stigli su kako bi nacionalni tim ispratili na veliko takmičenje. Utakmicu će posebno pamtiti jedna djevojčica.

Navijačica Srbije napustila je stadion sa vrijednim poklonom u rukama, pošto je defanzivac Nikola Milenković odlučio da baš njoj pokloni dres koji je nosio na meču. Odbrana Srbije izgledala je veoma dobro, a Predrag Rajković je uz pomoć Strahinje Pavlović, Nemanje Stojića i pomenutog Milenkovića sačuvao mrežu. Ipak, možda i najbolji potez na meču štoper Fiorentine izveo je poslije utakmice.

On je preskočio reklame i došao skroz do tribine na kojoj je bila uplakana djevojčica. Dres joj je dao u ruke, kako niko ne bi mogao da ga otme - što smo prethodnih godina viđali na stadionima širom svijeta - a čini se da su i ljudi pored male navijačice bili zahvalni Nikoli što je baš njoj uručio dio sportske opreme. Pogledajte kako je to izgledalo:

Предиван гест Николе Миленковића по завршетку утакмице у Стокхолму.#SWESRB#EURO2024pic.twitter.com/OFKTRjCRj0 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)June 9, 2024

Podsjećamo, reprezentacije Srbije će prvi put pod tim imenom igrati na Evropskom prvenstvu, a nakon 24 godine pauze. U grupnoj fazi odmjeriće snage sa Engleskom, Slovenijom i Danskom - dvije prvoplasirane ekipe prolaze dalje, a mjesta ima i za četiri najbolje trećeplasirane ekipe na kraju grupne faze.