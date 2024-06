"Srbija je čekala da je odvedem na EURO!" Selektor Stojković prekida niz dug 24 godine

Selektor Dragan Stojković Piksi govorio o reprezentaciji Srbije pred početak Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije imala je uspješnu generalnu probu, pošto je trijumfom nad Švedskom (3:0) najavila učešće na Evropskom prvenstvu. Selektor Dragan Stojković može da bude zadovoljan kako je ekipa izgledala na terenu protiv Šveđana, a čini se da je zadovoljan i plasmanom na EURO 2024 koji se održava u Nemačkoj.

U intervjuu za zvanični sajt UEFA Piksi je govorio o uspjesima reprezentacije Srbije, učešću na Evropskom prvenstvu kada je bio igrač, svojoj fudbalskoj karijeri i dvojici reprezentativaca od kojih mnogo očekujemo na mečevima grupne faze - pa možda čak i da nas odvedu u nokaut deo turnira. Za početak, Piksi se prisetio 2000. godine kada je bio kapiten SR Jugoslavije.

"Imali smo kvalitetnu generaciju igrača. Uspjeli smo tada da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, što je, samo po sebi, najvažnije. Cilj svake reprezentacije je učešće na finalnom turniru. Očigledno su morali da čekaju da ponovo odvedem Srbiju na Evropsko prvenstvo poslije toliko godina. Šalim se, ali činjenica je da sam tada bio kapiten reprezentacije i vođa tima na terenu. Sada, poslije više od dvije decenije, imam zadatak i privilegiju da kao selektor vodim reprezentaciju Srbije na Evropsko prvenstvo i drago mi je. Veliko mi je zadovoljstvo što sam na Evropskom prvenstvu učestvovao kao igrač, a sada ponovo kao selektor reprezentacije. To je zaista veliko dostignuće", rekao je selektor Dragan Stojković, uz osvrt na igračke dane: "Volio sam fudbal, a volim ga i dan-danas. Šta da kažem o sebi kao fudbaleru? Mnogo sam volio da treniram i bio sam vrijedan igrač. Uspjeh sam postigao vrijednim radom, imao sam profesionalan stav. Kao igrač, nosio sam dres broj 10. Tada su "desetke" bili majstori fudbala. I danas dres sa tim brojem ima svoju važnost. Bio sam zaljubljen u dres sa tim brojem i bilo mi je posebno zadovoljstvo da ga nosim."

Selektor reprezentacije Srbije prokomentario je i turnir koji nam predstoji. "Sigurno smo postigli nešto veliko. Ovo kvalifikovanje za EURO je dugo očekivano. Bilo je mnogo propuštenih prilika u prošlosti. Ali ovaj put je cilj koji sam sebi postavio kao glavni trener - a koji je kao autoritet postavio Fudbalski savez Srbije - ispunjen. Bilo je prilično... Ne bih rekao dramatično, ali prilično teško. Put do uspjeha nikada nije lak. Ali, u ovom trenutku za srpski fudbal, za našu zemlju, naciju i navijače - i sve koji vole ovu igru - mislim da su kvalifikacije same po sebi bile veliki korak naprijed i dostignuće", ispričao je Piksi.

Važni aduti reprezentacije Srbije biće napadači, Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović. Na generalnoj probi protiv Švedske obojica su se našli u startnoj postavi, a selektor Stojković biranim riječima govorio je o njima dvojici pred Evropsko prvenstvo.

"Aleksandar Mitrović je više puta pokazao koliko je odan dresu Srbije. Tu istu privrženost pokazuje i klubovima za koje igra. On je momak kome možete vjerovati. To je važan kvalitet. To su prilično velike stvari jer napadači ponekad mogu biti prilično sebični ili može izgledati da samo žele da postižu golove i odlučuju utakmice. Dušan Vlahović je, po meni, jedan od najtalentovanijih napadača u Evropi. Još je veoma mlad. Ono što je postigao u posljednje dvije-tri godine, kada je napravio iskorak i potpisao za klub kao što je Juventus, rezultat je njegove velike posvećenosti i golova koje je postigao. Kao osoba on je veoma skroman momak, što je veoma važno. Sviđa mi se njegov karakter i volim koliko je odan", zaključio je selektor Srbije.

Podsjećamo, nacionalni tim će na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj igrati protiv Engleske, Slovenije i Danske. Plasman u noakut fazu turnira izboriće po dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe, ali i četiri od šest trećeplasiranih ekipa. Plasman u naokut fazu nekog velikog takmičenja Srbija čeka isto koliko i nastup na Evropskom prvenstvu, od 2000. godine.