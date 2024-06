"Pa ne sjedimo i ispijamo kafe, radimo na tome!" Piksi digao glas poslije pobjede: Samo to mi je u glavi!

Selektor Srbije bio je vrlo oštar i jasan poslije pobjede nad Švedskom.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je mogao da bude itekako zadovoljan! Srbija je sa 3:0 savladala Švedsku pred očima Zlatana Ibrahimovića, a srpski selektor je poslije utakmice rekao da je upravo ovakav bio plan "orlova".

"Mislim da smo postigli ono što smo htjeli, naš plan je bio ovakav, ovo što ste vidjeli. Taktički i fizički smo bili dobri danas i zadovoljan sam motivacijom. Iako je prijateljski meč, morali smo da damo najbolje od sebe da pobijedimo dobru selekciju Švedske. Sad je vrijeme za dan pauze i pripremamo se za Evropsko prvenstvo. Engleska je prvi meč, jako teško, pa ćemo vidjeti. Krećemo sa 0:0, igra se 10 na 10 na terenu ili 11 na 11 kako hoćete. Sve je moguće, ali sada govoriti o Engleskoj... Ima dosta vremena da analiziramo ko će da igra, kako ćemo da igramo", rekao je Piksi.

Šef struke srpskog nacionalnog tima je naglasio da je upravo ovo bio njegov plan pred takmičenje u Njemačkoj.

"Švedska je dobro počela, posebno u prvih pola sata. Kontrolisali su igru pasom, za mene je to dobar tim, Isak je bio na klupi, važan je za Šveđane. Na kraju, ja mislim da smo počeli dobro da igramo i kažnjavali smo domaćina svaki put kad smo imali prilike. Ovo je bio naš plan prije Eura, da igramo protiv jakog tima i Šveđani su jak tim. Zadovoljan sam kako smo igrali. Sve je dobro bilo, treba ostati skroman. Nas tek očekuje najvažnije i trudićemo se da Srbija pokaže dobro lice na Evropskom prvenstvu", istakao je selektor.

Pitali su novinari i da li je rezultat realan ili je pobjeda ipak bila previsoka u odnosu na prikazano na terenu.

"Važno je pobijediti. Da li je previsoko ili nije, to nije bitno, bitno je da smo djelovali koncentrisano, da smo se dosta borili i da su igrači shvatili da moraju da igraju u oba pravca. Golove koje smo dali, dali smo poslije prelijepih akcija, reagovali smo na način kako treba, da svaki momenat koji nam se pruži uspijemo da materijalizujemo. Ali treba ostati skroman i ne treba previše praviti euforiju. Nisam pristalica toga, odradili smo dobru utakmicu i sve u svemu put u Stokholm nije bio uzaludan, i naš plan smo sproveli u djelo. I izmjene su doprinijele tome da igrači shvate da moraju da daju svoj maksimum."

Pričao je i o presingu, taktici i motivaciji igrača.

"Radili smo na tom segmetnu, pokušavamo kroz treninge i sastanke. Pa ne sjedimo skrštenih ruku i pijemo kafe cijeli dan, nego smo fokusirani na ono što tim treba da pokaže na terenu. Borbenost je segment koji može sigurno da me zadovolji. Svi se bore, svi trče, žrtvuju se. Da biste pobijedili morate da se žrtvujete u tom segmentu. Nekada morate da patite, ali to je sastavni dio igre. Ova utakmica je pokazala da smo na fizičkom planu zaslužili čistu desetku. Tako moramo da se ponašamo u svakoj utakmici", dodoa je on.

Pitali su ga i da li ima u glavi startnih 11 za Englesku, na šta je vrlo kratko odgovorio:

"Imam u glavi samo da se vratim kući večeras, to je najvažnije!"

