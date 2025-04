Hrvati srušili najstariji stadion: Odriču se istorije da bi Dinamo igrao na čudu od 45.000.000 evra

Stadion u Kranjčevićevoj je srušen, a u roku od 18 mjeseci novo moderno zdanje biće tu umjesto najstarijeg hrvatskog stadiona.

Izvor: Youtube/ Grad Zagreb

Zvanično je počela rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj. Jedan od istorijski najbitnijih i najstarijih stadiona u bivšoj Jugoslaviji srušen je i nema više zdanja koje je stajalo tu od 1921. godine. Tada se zvao "Tratinska cesta". a tokom istorije su na njemu igrali Konkordija, Lokomotiva, Zagreb, pa čak i ponekad Dinamo.

Završetak radova najavljen je za 18 meseci, a Lokomotiva koja trenutno igra utakmice HNL-a na njemu će se za to vrijeme preseliti na "Maksimir". Cijena novog stadiona navodno iznosi 37,87 miliona evra i to bez PDV-a, tako da će stadion možda izaći i do 45.000.000 evra. Pogledajte kako treba da izgleda novi zagrebački stadion:

Nakon što se stadion završi plan je da Dinamo pređe na njega, a onda bi prema najavama grada Zagreba trebalo da počne izgradnja novog "Maksimira". Plan je da on bude dignut do 2029. godine. Sada je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec kao i kompletnim upravama Dinama i Lokomotive postavio kamen temeljac za obnovu ovog stadiona.

Lokomotiva se oprostila od stadiona

Prije desetak dana pred utakmicu sa Slaven Belupom Lokomotiva se oprostila od stadiona. "Mjesto gdje su se rađale legende, gdje smo plakali i smijali se, slavili neke od najvećih uspjeha u istoriji našeg kluba. Danas protiv Slaven Belupa igramo predzadnju utakmicu. Dođite da zajedno ispratimo naš dom", stajalo je u objavi.

Šta je plan?

Novi stadion u Zagrebu

Stadion u Kranjčevićevoj je stajao na tom mjestu preko 100 godina, a sadašnji izgled dobio je davne 1977. godine. Novi dom Lokomotive treba da dobije 11.163 mjesta, modernu LED rasvetu, a ispred stadiona, tj. između njega i Muzeja Dražena Petrovića protezaće se trg od 6.300 kvadratnih metara.

"Bilo je bitno da zadovolji uslove četvrte kategorizacije UEFA, što znači da tamo može da se igra i Liga šampiona i druge UEFA utakmice sve do polufinala takmičenja. Do 2026. je plan da bude izgrađen i da Dinamo i Hrvatska mogu da igraju na njemu. Sve tribine na novom stadionu biće natkrivene, a teren hibridni grijani. Prostori za igrače, osoblje i tehničku podršku biće detaljno opremljeni. Vrijednost gradnje je 35 miliona evra bez PDV-a, s njim oko 44 miliona evra. U potpunosti finansiran projekat iz gradskog budžeta. Nakon imovinsko-pravnih odnosa, ovo je drugi bitan korak prema izgradnji stadiona u Maksimiru", rekao je gradonačelnik Zagreba.

Ovdje su fudbal i rat došli u Zagreb

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Dana 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb održana je prva smotra postrojbi Zbora narodne garde, začetka hrvatske vojske. Spomen-ploču podigli 28. svibnja 1995. godine hrvatski časnici - organizatori smotre", pisalo je na tabli ispred stadiona kada ga je MONDO posjetio nekoliko sedmica pred rušenje. Ovdje je praktično počeo rat u Hrvatskoj devedesetih, ali je ovdje počeo i da se igra fudbal.

Jedan od najvećih predratnih klubova Konkordija je igrala na njemu, a čak je jednom prilikom i Real Madrid došao da igra u Kranjčevićevoj. Uzela je Konkordija dvije titule 1930. i 1932. godine, a šampionske timove su predvodili Ivan Pavelić i Svetislav Valjarević, kao i Zvonimir Jazbec, Boško Ralić, Zvonimir Cimermančić, Aleksandar Živković Šimšir i najveća legenda Konkordije Bogdan Cuvaj.