"Ovo je skandalozno, žao mi je Penjaroje": Mića Berić osuo paljbu po košarkašima Partizana, skida kapu navijačima

Bivši as Partizana Mića Berić ne vidi izlaz iz tunela i pita se sprema li se novi debakl?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATA Images

Proslavljeni košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić dao je svoj komentar nakon novog debakla crno-bijelih u Evroligi. Ovo je sedmi uzastopni poraz na najvećoj sceni, ali ovog puta se desila jedna pozitivna stvar. Iako navijača u Pioniru nije bilo previše, pjevali su i u momentima kada su košarkaši gubili sa -45, a nakon novog ubjedljivog poraza su im skandirali kao "u dobra stara vremena".

Berića je ovo baš pogodilo, a pristup pojedinih igrača Partizana je nazvao skandaloznim. Ne vidi ni najmanji boljitak od dolaska Đoana Penjaroje i pita se šta je sljedeće?

"Jedno od istorijskih navijanja Grobara. Nije stalo navijanje, bilo je impresivno. Navijali su kao da mi vodimo 40 razlike, od prvog do posljednjeg trenutka. Da odamo počast navijačima za ovu atmosferu, a sa druge strane da kažemo sve najgore o učinku Partizana na ovom meču. To su dvije strane medalje", rekao je Berić u analizi za "Nova.rs" i dodao:

"Neko je mogao da se zapita: 'Da li su ovo navijači Partizana ili Olimpijakosoivi navijači?'. Niko ne može da vjeruje da je ovo podrška na -45. Partizan obara sve rekorde, ali one negativne. Taman kada pomislimo, ajmo da se desi čudo, ali da se ne lažemo, rekao sam, teško da ćemo prebaciti 60 poena. Da nije bilo Olimpijakosa oborili bi cjelokupan negativan rekord, ne samo na domaćem terenu. 38 razlike poslije tri četvrtine, Protiv Makabija 33, šta je sledeće? Da očekujemo novi debakl? Da li imaju obraza? Da li je ovo takva nemoć, ne mogu da kažem da nisu htjeli da igraju, ali da dozvoliš da te neko ovako ponaša pred tvojim navijačima, to je neobjašljivo", kaže legendarni as crno-bijelih.

Bio je svjestan Penjaroja da dolazi u jako teškom momentu, ali se njegov trenerski pečat i dalje ne vidi.

"Ne vidim pomak od kada je došao Penjaroja, pokušavam da nađem nešto šta on želi u igri Partizana, i dalje to ne vidim. Kada je bila priča ko će biti trener, rekao sam 'kapa dole svakom treneru koji preuzme Partizan u ovakvom momentu'. Nisam znao da će ovako loše da bude. Trinkijeri je vjerovatno procijenio da ne može ništa da promijeni. Jednostavno mi je žao jer je došao u nezdravu situaciju. Pojedinih igrača mi je žao, ali ovaj kolektiv mora da nađe izlaz iz tunela."

Alek Piters je postigao čak sedam trojki, a košarkaši Partizana do kraja meča nisu uspjeli da ga "zaključaju".

"Da li Osetkovski poznaje tog igrača, da li zna da on odlučno šutira kao bek, dao je 3 ili 4 trojke u trećoj četvrtini. Djelujemo totalno nemoćno. Jednom sam rekao još kad je bio Željko da sam vidio nemoć, a sada je apsolutna nemoć. Protiv koga da očekujemo da Partizan dobije? Na minut i po do kraja smo gubili -45 u hramu košarke, tražim tračak nade, ali što se tiče Evrolige ja ne vidim da možemo da dobijemo utakmicu u skorijem periodu" kaže Berić i poentira:

"Slika koju mi pokazujemo na parketu u ovom momentu je skandalozna".