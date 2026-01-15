logo
Ne pamti se gora posjeta za Partizan: Poznato koliko je navijača bilo na tribinama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Poluprazne tribine na meču Partizana i Olimpijakosa nisu nešto na šta smo navikli da viđamo.

Najmanja posjeta KK Partizan u Evroligi Izvor: MN PRESS

KK Partizan doživio je još jedan debakl u Evroligi ove sezone, ovoga puta pred svojim navijačima u hali "Aleksandar Nikolić". Olimpijakos je slavio lako i ubedljivo 104:66, a crno-bijeli praktično da nisu ni pružili otpor, tako da ostaju na posljednjem mjestu na tabeli Evrolige.

To je sedmi uzastopni poraz za Partizan u Evroligi, trijumfa nema još od dobijenog "vječitog" derbija u decembru, a ono što je uz to primetno i da su navijači slomljeni i da podrška opada. Tako i hala "Aleksandar Nikolić" nije bila ispunjena do kraja.

Zbog zauzetosti "Beogradske arene" zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu, Partizan je igrao u mnogo manjoj dvorani i prema zvaničnim podacima na utakmici je bilo samo 4.503 navijača. Ovo je i ubjedljivo najlošija posjeta ove sezone za Partizan, a ne pamti se ni kada je manje navijača bodrilo crno-bijele u Evroligi, čak ni kada se gledaju samo utakmice u bivšem "Pioniru".

Košarkaši Partizana izašli na teren
Izvor: Kurir

Kapacitet je oko 8.000 mjesta i znamo da se zbog toga uvijek traži karta više, ali ovoga puta nije bilo tako. Za meč s Olimpijakosom nisu važile sezonske, nego su vlasnici morali da kupe posebne i taj novac ići će FK Partizanu.

Pola sata pred početak meča Partizana i Olimpijakosa na tribinama je inače bilo svega oko dvije hiljade navijača, što je takođe i jasna poruka navijača šta misle o ovoj sezoni crno-belih. Podsjetimo, meč Partizana i Olimpijakosa prvo je trebalo da bude organizovan u Beču, ali je "vraćen" u Beograd zbog bezbjednosnih razloga.

Inače, navijači su poslije meča ostali u hali i pevali su zajedno sa igračima, pruživši im podršku u teškom trenutku:

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana
Izvor: Kurir

KK Partizan Evroliga

