Partizan se nikada nije ovako brukao u Evroligi

Crni niz Partizana u Evroligi teško je opisati riječima, pa bi možda brojke sa posljednjih sedam mečeva mogle bolje da dočaraju katastrofalno stanje na parketu.

Košarkaši Partizana su poraženi i sedmi put uzastopno na mečevima Evrolige - Olimpijakos je ponizio crno-bijele u hali "Aleksandar Nikolić" na otvaranju 22. kola. Predstava koja nije dostojna renomea Partizana, jednog od najvećih košarkaških klubova u ovom dijelu Evrope, dugo će boljeti navijače koji su na početku sezone imali ogromna očekivanja od voljenog tima.

Realnost je potpuno drugačija - Partizan se na mečevima Evrolige bruka kao nikada u istoriji, što pokazuje i crn niz koji traje već mjesec dana. Od kako je na spektakularan način savladan najveći rival, jer je protiv Crvene zvezde nadoknađeno čak 16 poena minusa, Partizan ne zna za pobjedu u društvu najboljih. Naređalo se sedam poraza, među kojima su neki baš bolni...

Partizan u toku tog niza utakmica tek dva puta postigao više od 80 poena, ali je zato čak četiri puta njegov rival postigao više od 100. Između ostalog, Makabi je u Beogradu postigao 112 poena i tako ispisao istoriju, Olimpijakos je naneo crno-bijelima najveći poraz u istoriji Evrolige kada je riječ o domaćim mečevima, a Žalgiris je bio blizu da obori rekord i nanese crno-bijelima najveći poraz ikad.

Partizanov niz od 7 uzastopnih poraza

Partizan je seriju poraza u Evroligi započeo prije gotovo mjesec dana, na utakmici u Beogradskoj areni, protiv italijanskog Virtusa iz Bolonje koji je postigao 18 poena više. Usledio je debakl u Kaunasu gdje je Žalgiris postigao 41 poen više, Makabi je postigao 25 poena više, Valensija "samo" 13, Monako 17, Barselona 18, a za kraj Olimpijakos 38!

Partizan - Virtus 68:86

Žalgiris - Partizan 109:68

Partizan - Makabi Tel Aviv 87:112

Valensija - Partizan 86:73

Monako - Partizan 101:84

Barselona - Partizan 88:70

Partizan - Olimpijakos 66:104

Partizan je na poslednjih sedam mečeva u Evroligi postigao 516 poena, odnosno nešto manje od 74 poena u proseku. Sa druge strane, crno-beli su u istom periodu primili čak 686 poena, odnosno tačno 98 poena u proseku! Razlika je ogromna, gotovo 25 poena u korist Partizanovih rivala, a treba istaći da su crno-beli svaki meč izgubili sa dvocifrenom razlikom.

Šta čeka Partizan u narednom periodu?

Partizan će naredni meč u Evroligi igrati 20. januara protiv Bajerna u Minhenu, a to će biti nova prilika da se prekine neugodan niz crno-bijelih. Bajern je ekipa protiv koje bi crno-bijeli mogli da igraju - njemački tim ima samo jednu pobedu više od Partizana, ali treba imati na umu da su dvije pobjede ostvarili u posljednja četiri kola, od kako je na klupi iskusni Svetislav Pešić.

Nakon gostovanja u Bavarskoj ekipa Partizana će na svom terenu igrati protiv Hapoela iz Tel Aviva koji je najbolji tim u ovoj sezoni Evrolige, a zatim će crno-bijeli gostovati Olimpiji u Milanu i to će biti posljednji meč u januaru. Italijanski tim je trenutno u borbi za mjesta koja vode u plej-in i to će im biti veoma važan meč - možda čak i unaprijed upisana pobjeda.

Tokom februara Partizan gostuje Makabiju u Tel Avivu, zatim igra na svom terenu protiv Panatinaikos i Real Madrida, pa za kraj mjeseca gostuje Fenerbahčeu u Istanbulu. Ne treba ni pominjati koliko će to biti teški mečevi za tim Đoana Penjaroje, koji u Evroligi ima samo dvije pobjede u posljednjih 12 mečeva.

