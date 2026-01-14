Đoan Penjaroja ne žali što je došao u Partizan: "Ne razmišljam o ostavci"

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije velikog poraza od Olimpijakosa.

Partizan je deklasiran od Olimpijakosa u veoma bolnom domaćem porazu rezultatom 104:66. Nakon meča trener crno-bijelih Đoan Penjaroja najprije je istakao da navijači nisu zaslužili ono čemu su prisustvovali u dvorani Aleksandar Nikolić, te je u prvi plan istakao publiku, pa tek onda bolan poraz od crveno-bijelih.

"Vrlo teška utakmica, samo je prva četvrtina bila dobra. Kasnili smo u svim situacijama, igrali mekano, naročito u odbrani. Imali smo loše procente šuta u napadu, igrali smo lošu utakmicu. Navijači, ali i sam klub zaslužuju više od nas. Moramo da se takmičimo i budemo bolji nego u ovom meču", rekao je Penjaroja.

"Navijači znaju šta je Evroliga. Prvi put sam doživio tako nešto, da navijači tako navijaju, a mi gubimo 40 razlike. I tokom svih 40 minuta navijači zaslužuju mnogo više."

"Istina je da je ekipa u jako lošem momentu i da u posljednja dva-tri mjeseca ne izgleda dobro. Oni su profesionalci, moramo zajedno da treniramo, da se držimo zajedno i da shvatimo u kakvoj smo teškoj situaciji. Jasna je situacija, moramo da igramo bez izgovora, svaki dan, da svaki dan radimo 100 posto, da oporavimo igrače i da promijenimo energiju u određenim trenucima. Ne mogu da kažem da ekipa nije dobro povezana, ali mi ne igramo dobro. Tako je kada je loše, a kada igramo protiv velikih timova ne možemo da se takmičimo ako ne igramo maksimalno", rekao je trener Partizana.

Trener Partizana otkrio je kakvu je situaciju zatekao, a kakva je sada u timu. "Težak je trenutak, promijenili smo ekipu. Kada sam došao, atmosfera nije bila dobra, ali nije ni danas, moramo da vratimo samopouzdanje. Nije dovoljno da svaki dan pričamo o tome, moramo da preduzmemo konkretne poteze. Ako se naši navijači bore 40 minuta, onda mi moramo da pomognemo njima i da se i mi borimo 40 minuta. Ne smijemo da dozvolimo lake koševe, moramo da pravimo male faulove. Nemoguće je na kraju da se borite ovako u Evroligi ako ne zatvorimo reket i ako se ne borimo."

Na kraju, jedno je sigurno: "Ne žalim što sam došao u Partizan, za mene je čast što sam ovdje. Tu sam da se borim svaki dan, to sam radio u karijeri da poboljšam ekipe. Loš je trenutak, činjenica je, nisam imao slične situacije. Ovo je trenutak da radimo jako i da probamo da pomognemo igračima. Ne mislim o ostavci, želim da se takmičim", rekao je trener Partizana.

