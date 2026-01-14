Partizan - Olimpijakos, uživo: Bruno Fernando napustio teren i otišao u svlačionicu

Partizan dočekuje Olimpijakos u 19.30 sati u 22. kolu Evrolige.
Partizan i Olimpijakos igraju 22. kolo Evrolige, a meč počinje u 19.30 u dvorani Aleksandar Nikolić.
Dešavanja sa utakmice možete pratiti iz minuta u minut...
29' Video provjera
74:43 za Olimpijakos. Klupa Olimpijakosa zatražila je čelendž kako bi sudije provjerile da li je Milutinov loptu sa obruča skinuo na vrijeme. Čelendže je bio uspješan, Partizan nije dobio poene.
28' Pejn na liniji penala
71:43 za Olimpijakos. Nilikina je dobio tehničku, a Pejn je pogodio sa linije penala, a onda je i Džekiri pogodio ispod koša u narednom napadu.
26' Bruno Fernando napustio teren
Centar Partizana uputio se ka svlačionici, ali nije jasno zbog čega
25' Druga trojka Partizana
64:38 za Partizan. Isak Bonga je pogodio trojku, drugu za Partizan na ovom meču. Na drugoj strani Milutinov je poentirao.
24' Olimpijakos ponovo u seriji
62:35 za Olimpijakos. Nakon četvrtre trojke Vokapa, uslijedilo je još pet poena Olimpijakosa i sada je njihova prednost još veća.
22' Poeni Vašingtona
54:33 za Olimpijakos. Vašington je došao do novih poena, a Pejn zaradio ličnu grešku, pa je Dorsi sa linije penala pogodio oba puta.
Strijelci
Partizan: Murinen, Vašington 9, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 3, Pokuševski 0, Pejn 2, Bonga 4, Lakić 3, Džekiri 2, Fernando 8, Kalates.
Olimpijakos: Vokap 9 (5 as), Nilikina 3, Vord 5, Larencakis, Vezenkov 18, Papanikolau 3, Dorsi 5, Piters, Milutinov 2, Hol 4, Mekisik, Furnije 3.
Poluvrijeme, 52:31 za Olimpijakos
Olimpijakos je ušao u ritam. Vokap, koji inače nije sjajan šuter za tri poena, ne promašuje u ovom susretu.
20' Serija Olimpijakosa 7:0
47:31 za Olimpijakos. Pokuševski je pokušao za tri, ali nije uspio. Partizan ne pronalazi način da smanji razliku, uz to poprilično griješi, dok Olimpijakos lako pravi razliku.
17' Bonga na liniji penala
40:31 za Olimpijakos. Olimpijakos ne promašuje, u ekipi Partizana samo Bruno Fernando se trudi da razigra tim i to radi sa raznih pozicija, sada je zakucao i pokušao da razbudi saigrače. Potom je Bonga na liniji penala pogodio oba puta.
16' Nastavlja se serija
37:27 za Olimpijakos. Nakon što je Vezenkov vezao seriju, onda je i Vord uvećao razliku iz vrlo teške pozicije. Na drugoj strani Fernando je bio na liniji penala i oba puta pogodio.
16' Olimpijakos pobjegao Partizanu
35:25 za Olimpijakos. Ovo je prva dvocifrena razlika na ovom meču.
15' Igra se koš za koš
31:25 za Olimpijakos. Lakić se našao na pravom mjestu, pronašao Pejna koji je potom pogodio. To nije dovoljno, Vord je pogodio trojku za Olimpijakos, a onda je Vašington pogodio na drugoj strani.
13' Olimpijakos u istom problemu
I Olimpijakos ima tri mala faula, a Vašington koji je na liniji penala nije uspio da smanji zaostatak za Partizan pošto je oba puta promašio. Sad je 20:26 za Olimpijakos.
12' Pokuševski na terenu
Tek je drugi minut druge četvrtine na isteku, a Partizan već ima tri mala faula. Ovo je veliki problem za domaćina. Trenutno je 23:19 za Olimpijakos.
Kraj prve četvrtine, 20:17 za Olimpijakos
Partizan i dalje drži nešto manju razliku, da crno-bijeli nisu promašili neke otvorene šuteve, rezultat bi vjerovatno bio pozitivniji za domaćina.
9' Prva trojka za Partizan!
18:17 za Olimpijakos. Vanja Marinković je pogodio prvu trojku za Partizan na ovom meču.
7' Minimalna razlika
13:12 za Olimpijakos. Igra se u vrlo jakom ritmu, u kojem Olimpijakos kažnjava svaku grešku domaćina. Igra se brzo i koš ta koš, a Partizan u stopu prati goste.
5' Pejn fauliran
8:8 Kem Pejn je pokušao za tri poena i iznudio je faul. Sa linije penala pogodio dva puta iz tri pokušaja.
4' Olimpijakos vodi
8:6 za Olimpijakos. Vanja Marinković je napravio faul, nakon što je bio jedini igrač Partizana koji se vratio u odbranu. Dorsi je pogodio pod košem, a onda i sa linije penala.
2' Dobro otvara Partizan
6:2 za Partizan. Nakon što je Dorsi postigao poene za Olimpijakos, Fernando je sa linije penala donio nove poene, a onda je pogodio i Bonga.
1' Prvi poeni za Partizan
2:0 za Partizan. Bruno Fernando je donio prve poene Partizanu!
Petorke
Partizan: Pejn, Osetkovski, Marinković, Fernando, Bonga
Olimpijakos: Papanikolau, Milutinov, Vezenkovi, Dorsi, Vokap
Barcokas: Utakmice u Beogradu su uvijek posebneIzvor: MN PRESS
"To je ekipa koja pokazuje da nije kompaktna kada se stvori situacija koja joj ne prija. Tada popuštaju. Ipak, imaju talenat, dobrog trenera i utakmice u Beogradu su uvijek posebne. Ne očekujemo ništa drugačije od teške utakmice", rekao je Jorgos Barcokas na aerodromu u Atini.
Penjaroja: Plan je da damo sve od sebeIzvor: MN PRESS
"Plan je da damo sve od sebe. Jasno je da igramo protiv ekipe koja je posljednjih godina stalni kandidat za Fajnal-for. To je tim koji ima iskustvo, vrhunskog trenera i veoma je čvrst na obje strane terena. Moramo da igramo dobro, da se borimo i da shvatimo da nije dovoljno biti dobar 20 ili 30 minuta. Borićemo se za pobjedu", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.
Partizan oslabljen u Beogradu
Partizan će u Pioniru igrati bez Džabarija Parkera i Šejka Miltona koji je polomio šaku, a vrlo vjerovatno i bez Sterlinga Brauna koji ima virus.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Dobro došli!
Partizan i Olimpijakos se sastaju u 22. kolu Evrolige u meču koji počinje u 19.30 sati u dvorani Aleksandar Nikolić. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.