Partizan - Olimpijakos, uživo: Bruno Fernando napustio teren i otišao u svlačionicu

20 : 55 29' Video provjera 74:43 za Olimpijakos. Klupa Olimpijakosa zatražila je čelendž kako bi sudije provjerile da li je Milutinov loptu sa obruča skinuo na vrijeme. Čelendže je bio uspješan, Partizan nije dobio poene.

20 : 49 28' Pejn na liniji penala 71:43 za Olimpijakos. Nilikina je dobio tehničku, a Pejn je pogodio sa linije penala, a onda je i Džekiri pogodio ispod koša u narednom napadu.

20 : 44 26' Bruno Fernando napustio teren Centar Partizana uputio se ka svlačionici, ali nije jasno zbog čega

20 : 42 25' Druga trojka Partizana 64:38 za Partizan. Isak Bonga je pogodio trojku, drugu za Partizan na ovom meču. Na drugoj strani Milutinov je poentirao.

20 : 40 24' Olimpijakos ponovo u seriji 62:35 za Olimpijakos. Nakon četvrtre trojke Vokapa, uslijedilo je još pet poena Olimpijakosa i sada je njihova prednost još veća.

20 : 37 22' Poeni Vašingtona 54:33 za Olimpijakos. Vašington je došao do novih poena, a Pejn zaradio ličnu grešku, pa je Dorsi sa linije penala pogodio oba puta.

20 : 34 Strijelci Partizan: Murinen, Vašington 9, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 3, Pokuševski 0, Pejn 2, Bonga 4, Lakić 3, Džekiri 2, Fernando 8, Kalates. Olimpijakos: Vokap 9 (5 as), Nilikina 3, Vord 5, Larencakis, Vezenkov 18, Papanikolau 3, Dorsi 5, Piters, Milutinov 2, Hol 4, Mekisik, Furnije 3.

20 : 19 Poluvrijeme, 52:31 za Olimpijakos Olimpijakos je ušao u ritam. Vokap, koji inače nije sjajan šuter za tri poena, ne promašuje u ovom susretu.

20 : 14 20' Serija Olimpijakosa 7:0 47:31 za Olimpijakos. Pokuševski je pokušao za tri, ali nije uspio. Partizan ne pronalazi način da smanji razliku, uz to poprilično griješi, dok Olimpijakos lako pravi razliku.

20 : 10 17' Bonga na liniji penala 40:31 za Olimpijakos. Olimpijakos ne promašuje, u ekipi Partizana samo Bruno Fernando se trudi da razigra tim i to radi sa raznih pozicija, sada je zakucao i pokušao da razbudi saigrače. Potom je Bonga na liniji penala pogodio oba puta.

20 : 08 16' Nastavlja se serija 37:27 za Olimpijakos. Nakon što je Vezenkov vezao seriju, onda je i Vord uvećao razliku iz vrlo teške pozicije. Na drugoj strani Fernando je bio na liniji penala i oba puta pogodio.

20 : 08 16' Olimpijakos pobjegao Partizanu 35:25 za Olimpijakos. Ovo je prva dvocifrena razlika na ovom meču.

20 : 01 15' Igra se koš za koš 31:25 za Olimpijakos. Lakić se našao na pravom mjestu, pronašao Pejna koji je potom pogodio. To nije dovoljno, Vord je pogodio trojku za Olimpijakos, a onda je Vašington pogodio na drugoj strani.

19 : 59 13' Olimpijakos u istom problemu I Olimpijakos ima tri mala faula, a Vašington koji je na liniji penala nije uspio da smanji zaostatak za Partizan pošto je oba puta promašio. Sad je 20:26 za Olimpijakos.

19 : 59 12' Pokuševski na terenu Tek je drugi minut druge četvrtine na isteku, a Partizan već ima tri mala faula. Ovo je veliki problem za domaćina. Trenutno je 23:19 za Olimpijakos.

19 : 55 Kraj prve četvrtine, 20:17 za Olimpijakos Partizan i dalje drži nešto manju razliku, da crno-bijeli nisu promašili neke otvorene šuteve, rezultat bi vjerovatno bio pozitivniji za domaćina.

19 : 47 9' Prva trojka za Partizan! 18:17 za Olimpijakos. Vanja Marinković je pogodio prvu trojku za Partizan na ovom meču.

19 : 41 7' Minimalna razlika 13:12 za Olimpijakos. Igra se u vrlo jakom ritmu, u kojem Olimpijakos kažnjava svaku grešku domaćina. Igra se brzo i koš ta koš, a Partizan u stopu prati goste.

19 : 41 5' Pejn fauliran 8:8 Kem Pejn je pokušao za tri poena i iznudio je faul. Sa linije penala pogodio dva puta iz tri pokušaja.

19 : 39 4' Olimpijakos vodi 8:6 za Olimpijakos. Vanja Marinković je napravio faul, nakon što je bio jedini igrač Partizana koji se vratio u odbranu. Dorsi je pogodio pod košem, a onda i sa linije penala.

19 : 34 2' Dobro otvara Partizan 6:2 za Partizan. Nakon što je Dorsi postigao poene za Olimpijakos, Fernando je sa linije penala donio nove poene, a onda je pogodio i Bonga.

19 : 33 1' Prvi poeni za Partizan 2:0 za Partizan. Bruno Fernando je donio prve poene Partizanu!

19 : 32 Petorke Partizan: Pejn, Osetkovski, Marinković, Fernando, Bonga Olimpijakos: Papanikolau, Milutinov, Vezenkovi, Dorsi, Vokap

18 : 55 Barcokas: Utakmice u Beogradu su uvijek posebne Izvor: MN PRESS "To je ekipa koja pokazuje da nije kompaktna kada se stvori situacija koja joj ne prija. Tada popuštaju. Ipak, imaju talenat, dobrog trenera i utakmice u Beogradu su uvijek posebne. Ne očekujemo ništa drugačije od teške utakmice", rekao je Jorgos Barcokas na aerodromu u Atini.

18 : 54 Penjaroja: Plan je da damo sve od sebe Izvor: MN PRESS "Plan je da damo sve od sebe. Jasno je da igramo protiv ekipe koja je posljednjih godina stalni kandidat za Fajnal-for. To je tim koji ima iskustvo, vrhunskog trenera i veoma je čvrst na obje strane terena. Moramo da igramo dobro, da se borimo i da shvatimo da nije dovoljno biti dobar 20 ili 30 minuta. Borićemo se za pobjedu", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

18 : 53 Partizan oslabljen u Beogradu Partizan će u Pioniru igrati bez Džabarija Parkera i Šejka Miltona koji je polomio šaku, a vrlo vjerovatno i bez Sterlinga Brauna koji ima virus.

