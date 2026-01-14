logo
Partizan - Olimpijakos, uživo: Bruno Fernando napustio teren i otišao u svlačionicu

Partizan dočekuje Olimpijakos u 19.30 sati u 22. kolu Evrolige.

Partizan i Olimpijakos igraju 22. kolo Evrolige, a meč počinje u 19.30 u dvorani Aleksandar Nikolić.

Dešavanja sa utakmice možete pratiti iz minuta u minut...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
20:55

29' Video provjera

74:43 za Olimpijakos. Klupa Olimpijakosa zatražila je čelendž kako bi sudije provjerile da li je Milutinov loptu sa obruča skinuo na vrijeme. Čelendže je bio uspješan, Partizan nije dobio poene.

20:49

28' Pejn na liniji penala

71:43 za Olimpijakos. Nilikina je dobio tehničku, a Pejn je pogodio sa linije penala, a onda je i Džekiri pogodio ispod koša u narednom napadu.

20:44

26' Bruno Fernando napustio teren

Centar Partizana uputio se ka svlačionici, ali nije jasno zbog čega

20:42

25' Druga trojka Partizana

64:38 za Partizan. Isak Bonga je pogodio trojku, drugu za Partizan na ovom meču. Na drugoj strani Milutinov je poentirao.

20:40

24' Olimpijakos ponovo u seriji

62:35 za Olimpijakos. Nakon četvrtre trojke Vokapa, uslijedilo je još pet poena Olimpijakosa i sada je njihova prednost još veća.

20:37

22' Poeni Vašingtona

54:33 za Olimpijakos. Vašington je došao do novih poena, a Pejn zaradio ličnu grešku, pa je Dorsi sa linije penala pogodio oba puta.

20:34

Strijelci

Partizan: Murinen, Vašington 9, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 3, Pokuševski 0, Pejn 2, Bonga 4, Lakić 3, Džekiri 2, Fernando 8, Kalates.

Olimpijakos: Vokap 9 (5 as), Nilikina 3, Vord 5, Larencakis, Vezenkov 18, Papanikolau 3, Dorsi 5, Piters, Milutinov 2, Hol 4, Mekisik, Furnije 3.

20:19

Poluvrijeme, 52:31 za Olimpijakos

Olimpijakos je ušao u ritam. Vokap, koji inače nije sjajan šuter za tri poena, ne promašuje u ovom susretu.

20:14

20' Serija Olimpijakosa 7:0

47:31 za Olimpijakos. Pokuševski je pokušao za tri, ali nije uspio. Partizan ne pronalazi način da smanji razliku, uz to poprilično griješi, dok Olimpijakos lako pravi razliku.

20:10

17' Bonga na liniji penala

40:31 za Olimpijakos. Olimpijakos ne promašuje, u ekipi Partizana samo Bruno Fernando se trudi da razigra tim i to radi sa raznih pozicija, sada je zakucao i pokušao da razbudi saigrače. Potom je Bonga na liniji penala pogodio oba puta.

20:08

16' Nastavlja se serija

37:27 za Olimpijakos. Nakon što je Vezenkov vezao seriju, onda je i Vord uvećao razliku iz vrlo teške pozicije. Na drugoj strani Fernando je bio na liniji penala i oba puta pogodio.

20:08

16' Olimpijakos pobjegao Partizanu

35:25 za Olimpijakos. Ovo je prva dvocifrena razlika na ovom meču.

20:01

15' Igra se koš za koš

31:25 za Olimpijakos. Lakić se našao na pravom mjestu, pronašao Pejna koji je potom pogodio. To nije dovoljno, Vord je pogodio trojku za Olimpijakos, a onda je Vašington pogodio na drugoj strani.

19:59

13' Olimpijakos u istom problemu

I Olimpijakos ima tri mala faula, a Vašington koji je na liniji penala nije uspio da smanji zaostatak za Partizan pošto je oba puta promašio. Sad je 20:26 za Olimpijakos.

19:59

12' Pokuševski na terenu

Tek je drugi minut druge četvrtine na isteku, a Partizan već ima tri mala faula. Ovo je veliki problem za domaćina. Trenutno je 23:19 za Olimpijakos.

19:55

Kraj prve četvrtine, 20:17 za Olimpijakos

Partizan i dalje drži nešto manju razliku, da crno-bijeli nisu promašili neke otvorene šuteve, rezultat bi vjerovatno bio pozitivniji za domaćina.

19:47

9' Prva trojka za Partizan!

18:17 za Olimpijakos. Vanja Marinković je pogodio prvu trojku za Partizan na ovom meču.

19:41

7' Minimalna razlika

13:12 za Olimpijakos. Igra se u vrlo jakom ritmu, u kojem Olimpijakos kažnjava svaku grešku domaćina. Igra se brzo i koš ta koš, a Partizan u stopu prati goste.

19:41

5' Pejn fauliran

8:8 Kem Pejn je pokušao za tri poena i iznudio je faul. Sa linije penala pogodio dva puta iz tri pokušaja.

19:39

4' Olimpijakos vodi

8:6 za Olimpijakos. Vanja Marinković je napravio faul, nakon što je bio jedini igrač Partizana koji se vratio u odbranu. Dorsi je pogodio pod košem, a onda i sa linije penala.

19:34

2' Dobro otvara Partizan

6:2 za Partizan. Nakon što je Dorsi postigao poene za Olimpijakos, Fernando je sa linije penala donio nove poene, a onda je pogodio i Bonga.

19:33

1' Prvi poeni za Partizan

2:0 za Partizan. Bruno Fernando je donio prve poene Partizanu!

19:32

Petorke

Partizan: Pejn, Osetkovski, Marinković, Fernando, Bonga

Olimpijakos: Papanikolau, Milutinov, Vezenkovi, Dorsi, Vokap

18:55

Barcokas: Utakmice u Beogradu su uvijek posebne

Izvor: MN PRESS

  "To je ekipa koja pokazuje da nije kompaktna kada se stvori situacija koja joj ne prija. Tada popuštaju. Ipak, imaju talenat, dobrog trenera i utakmice u Beogradu su uvijek posebne. Ne očekujemo ništa drugačije od teške utakmice", rekao je Jorgos Barcokas na aerodromu u Atini.

18:54

Penjaroja: Plan je da damo sve od sebe

Izvor: MN PRESS

  "Plan je da damo sve od sebe. Jasno je da igramo protiv ekipe koja je posljednjih godina stalni kandidat za Fajnal-for. To je tim koji ima iskustvo, vrhunskog trenera i veoma je čvrst na obje strane terena. Moramo da igramo dobro, da se borimo i da shvatimo da nije dovoljno biti dobar 20 ili 30 minuta. Borićemo se za pobjedu", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

18:53

Partizan oslabljen u Beogradu

Partizan će u Pioniru igrati bez Džabarija Parkera i Šejka Miltona koji je polomio šaku, a vrlo vjerovatno i bez Sterlinga Brauna koji ima virus.

18:53

Tabela



Standings provided by Sofascore

18:52

Dobro došli!

Partizan i Olimpijakos se sastaju u 22. kolu Evrolige u meču koji počinje u 19.30 sati u dvorani Aleksandar Nikolić. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.

