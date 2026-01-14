logo
Đoan Penjaroja slomljen poslije debakla Partizana: "Samo su navijači vrijedni Evrolige"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja oglasio se nakon poraza svog tima u Evroligi.

Đoan Penjaroja slomljen poslije debakla Partizana: "Samo su navijači vrijedni Evrolige" Izvor: Arena /Printscreen

Partizan je još jednom poražen u Evroligi, sedmi put zaredom, a trener Đoan Penjaroja oglasio se poslije meča sa Olimpijakosom. Tom prilikom Španac je istakao da su samo navijači u čitavom Partizanu vrijedni Evrolige.

Nakon meča i vrlo bolnog poraza od Olimpijakosa, Penjaroja je rekao: "Igrali smo loše, samo su naši navijači vrijedni Evrolige. Nismo bili konstantni, moramo da nađemo više energije i da budemo konstantni", konstatovao je Španac.

Crno-bijeli su poslije ovog poraza ostali na posljednjem mjestu Evrolige sa skorom 6-16. Ujedno, sedmi vezani poraz u Evroligi je i najveći broj poraza koje je Partizan ikada vezao u elitnom takmičenju, a ubjedljiva razlika 104:66 svakako je jedna od najbolnijih u ovoj sezoni, ali i u istoriji kluba.

(MONDO)

