Mića Berić: On je jedina svijetla tačka u Partizanu

Nekadašnji as Partizana Mića Berić ponovo je bio surov u kritikama.

Jedna od najogorčenijih legendi Partizana je svakako Miroslav Mića Berić koji ne vidi izlaz posle šest vezanih poraza crno-bijelih u Evroligi. Stigao je novi trener, stigao je Kameron Pejn, ali problemi se samo gomilaju u Humskoj. Svima je bilo jasno da Đoan Penjaroja nije čarobnjak, ali kako zaustaviti slobodan pad?

Gubili su košarkaši Partizana ubjedljivo od mnogih ove sezone, a u posljednjih nekoliko utakmica, makar su izbjegli debakl. Kako na to gleda nekadašnji as crno-bijelih?

"Djeluje mi sada da je otaljavanje posla u Evroligi. Baš riječ otaljavanje, da se ne obrukaju, a da pristojno izgube. Sad to pristojno, 18 razlike, 17, 16, kada ti čitavu utakmicu... Monako vodi od 15 do 20, kada smanjiš na 11 misliš da si u egalu, znaš ono... To je ono što mi smeta, ne mogu da vjerujem da kod njih ne postoji ona želja, da kažu 'ljudi, čovječe, pa neću da se brukam'", kaže Mića Berić u analizi za "Nova.rs".

On vidi samo jednu svijetlu tačku i igri Partizana, a to je iskusni organizator igre Nik Kalates koji je bio želja Željka Obradovića u Partizanu.

"Kao na prijateljskom turniru, čak i tada se pravi atmosfera, bodrenje... 'Hajde da se niko nikome ne zamjeri, ostaćemo ortaci, primaćemo plate i to je to'. To je ono što navijače boli, oni hoće da vide borbu, da se nerviraju. Ja u ovom trenutku ne vidim puno igrača koji imaju pretjeranu želju. Izdvojio bih od svih, koliko god neko kaže da pretjerujem, Kalatesa", rekao je Berić.

