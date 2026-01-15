Srbija na Euru nije tim, nego "mačka u džaku": Niko ne zna šta da očekuje od rukometnog genija

Srbija od 18 časova otvara Evropsko prvenstvo u rukometu, a ovo je sve što treba znati o srpskom timu, grupi smrti u kojoj se našao, sastavu ekipe, rivalima, ali i tome gdje i kada gledati mečeve "orlova".

Dočekali smo još jedan januar i opet ćemo gledati rukomet. Za razliku od prošle godine i Svetskog prvenstva sada ćemo gledati Srbiju na velikom takmičenju, mada zbog svega što smo sami sebi priredili u - grupi smrti.

Srbiju žrijeb nije mazio, pa je tako naš tim upao ne samo u grupu A sa Njemačkom, Španijom i Austrijom. već se ukršta sa grupama B (Danska, Portugal, Makedonija, Rumunija) i C (Francuska, Norveška, Češka, Ukrajina).

Kada igra Srbija, sa kim i gdje će gledati mečeve?

Dueli mogu da se prate kako uz MONDO uz tekstualne prenose, tako i na TV kanalima RTS i Arena sporta. Raspored je sljedeći:

15. januar, 18:00 Španija - Srbija

17. januar, 20:30 Srbija - Njemačka

19. januar, 18:00 Austrija - Srbija

U slučaju da se plasiramo u drugu fazu takmičenja, srpski tim bi svoje mečeve druge runde igrao 22, 24 i 26. januara, a satnica bi zavisila od toga da li završimo prvi ili drugi u grupi. Sistem takmičenja je takav da prva dva tima iz svake grupe idu u drugu grupnu fazu, a onda iz te grupne faze po dva tima iz dvije grupe idu u polufinale, dok trećeplasirani igra za peto mjesto.

Ko igra za Srbiju?

Selektor Raul Gonzales je imao ogromne probleme sa povredama, pogotovo na poziciji lijevog beka gde nam redom fale Miloš Kos, Nikola Zečević, Simo Šijan, Milan Jovanović, Marko Milosavljević...

GOLMANI: Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt) i Andrej Trnavac (Partizan)

LEVA KRILA: Nemanja Iić (Tuluz) i Vanja Ilić (Šartr)

DESNA KRILA: Darko Đukić (Ohrid) i Vukašin Vorkapić (Vojvodina)

LIJEVI BEKOVI: Uroš Borzaš (Alkaloid), Veljko Popović (Partizan), Marko Tasić (Dinamo Pančevo) i Aljoša Damjanović (Partizan)

SREDNJI BEKOVI: Lazar Kukić (PIK Seged) i Stefan Dodić (Vojvodina)

DESNI BEKOVI: Uroš Kojadinović (Tuluz) i Uroš Mitrović (Vardar)

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Marko Jevtić (Bidasoa Irun) i Ivan Mićić (Partizan)

U kakvoj je formi tim Srbije?

Istina je da je novi selektor Raul Gonzales pozvao veliki broj igrača iz domaće lige i deluje da želi sa tim potezom kako da pruži šansu mladima, tako i da iznenadi rivale. Dodatno, nije dozvolio da se gledaju mečevi priprema sa Poljskom i za sada znamo samo da je prvi meč naš tim izgubio 33:32, a u drugoj je odigrao neriješeno 32:32.

Selektor još uvijek nema pobjedu na klupi Srbije pošto je na prvom meču koji je vodio Slovenija pobedila naš tim, ali u intervjuu za MONDO je jasno istakao da mu u svim tim mečevima rezultat nije bio bitan.

"Bila je to prva nedelja u kojoj sam mogao da radim sa svim igračima i bilo mi je jako bitno da shvatim kako se ponašaju. Ono što vidite na utakmicama i na treningu je totalno drugačije. Za mene je ovo bio savršen meč jer nismo imali mnogo vremena da treniramo. Ipak ovo je bilo dobro iskustvo i dobra stvar za budućnost. Igralo je mnogo mladih igrača i drago mi je što sam im dao šansu da igraju sa prvim timom. Ovo je bilo jako pozitivno iskustvo za sve", ističe Raul i naglašava da mu kasni gol Janca za pobjedu rivala nije zasmetao.

"Da, nije bio bitan rezultat. Svi su dobili minute, hteo sam svima da pružim priliku i da vidim kako igraju i da vidim šta sve znaju. Nismo gledali na rezultat. Naravno da svi hoće da pobede, a mi smo izgubili. Slovenija je tim koji uvijek igra čevrtfinala velikih takmičena, dobar tim sa nekoliko igrača u Ligi šampiona u najboljim evropskim timovima."

Kao da je predvidio šta ga čeka...

"Nisam imao priliku da vidim sve igrače, ali nikada ne znaš šta će se desiti u budućnosti. Možda ćemo imati istu ovakvu situaciju, a sada smo naučili kako da se nosimo sa njom. Igrali smo na dobrom nivou. Imali smo osam ili devet igrača van stroja, ali to je realan život. Nekada će igrači biti povređeni, pogotovo u rukometu koji je kontaktni sport i nikada ne znate kakva vas situacija čeka", rekao nam je Raul Gonzales kada smo ga pitali o brojnim izostancima pred meč sa Slovenijom.

Na klupi je genije

"To je rukometni genije, mogu tako slobodno da kažem. Imao sam puno dobrih trenera u karijeri, ali kada sam došao u Vardar poslije mjesec dana sam shvatio da ko prihvati Raulov sistem i tu može da igra, može da igra svuda u svijetu. Tako se i pokazalo. Svaki igrač koji je tada u Vardaru bio mlad napredovao je i igrao je u vrhunskim klubovima poslije bez ikakvih problema.

Čovjek koji toliko obraća pažnju na detalje, to je nevjerovatno. Kod njega je pet centimetara važno. Sa druge strane ima nevjerovatan međuljudski odnos. I najmlađi i najstariji su jednaki. Dođe ujutru na trening nasmijan i uvijek pita kako si. Mislim da to svakom igraču znači. Rukometni genije, vrhunski čovjek i nadam se da će sa reprezentacijom Srbije napraviti nove iskorake u budućnosti. Mislim da mu je potrebno samo vremena i siguran sam da će doneti uspeh", rekao nam je o novom selektoru Raulu Gonzalesu Mijajlo Marsenić u intervjuu pred ovo prvenstvo.

Jake i slabe strane Srbije?

Srpski tim je na golu jedan od najboljih na prvenstvu. Dejan Milosavljev je dokazano ime, jedan od najboljih na prvenstvu, a Vladimir Cupara je i protiv velikana kao što je Francuska znao da nam donese trijumfe. Takođe na crti smo jaki, Dragan Pešmalbek i Mijajlo Marsenić su jedni od rijetkih u timu koji igraju na najvišem nivou u Ligi šampiona i što je najbitnije igraju u oba pravca.

Slabost je to što oba srednja beka nisu jaka defanzivno, a takođe vidjećemo kako će izgledati defanzivna tranzicija. Ne može se ni za jednog našeg beka osim mladog Tasića iz Dinama iz Pančeva reći da je izvrstan defanzivac.

Ko su iznenađenja?

Srbija je reklo bi se "mačka u džaku" za rivale u ovom momentu. Tu je čak sedam igrača iz domaće lige, a od toga Aljoša Damjanović tek izlazi iz juniorskog staža, dok je Marko Tasić poslije povrede uspio da se nametne kao vrhunski defanzivac na nivou Arkus lige. Vidjećemo da li će to prenijeti na viši nivo.

Uroš Mitrović je takođe neko ko ima "bombu" u ruci, a nisu ga baš skautirali i zapamtili rivali na najvećem nivou, a moglo bi se reći da snažni pivot Bidasoe Marko Jevtić može itekako da iznenadi rivale prije svega u defanzivi.

