"Crna Gora mi je domovina, ali ovo je sada moja zemlja": Miljan će i protiv rođenog brata igrati za nju na EP

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometni golman sa Cetinja Miljan Vujović igraće protiv svoje rodne zemlje i mlađeg brata, Save Vujovića. Njihov međusobni meč otvoriće Evropsko prvenstvo.

Brat protiv brata na Evropskom prvenstvu u rukometu Izvor: Eibner-Pressefoto/Martin Herbst / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki problem u reprezentaciji Slovenije pred početak Evropskog prvenstva 15. januara. Selektor Uroš Zorman ostao je sa samo dvojicom golmana, jer će na startu turnira moći da računa na dvije opcije - Jožea Baznika i Miljana Vujovića (25). I interesantno je to da će Vujović u prvom meču na EP braniti protiv tima za koji igra njegov brat Savo Vujović (21).

Miljan Vujović brani za Sloveniju iako je rođen na Cetinju prije 25 godina. Brani već godinama u Štutgartu u Njemačkoj. Odrastao je u Velenju u koji je stigao kao srednjoškolac, a nastupajući za Gorenje i Celje dobio je slovenačko državljanstvo i odabrao nacionalni tim te zemlje.

"Već sam rekao, Crna Gora je moja domovina, ali ja sam u Sloveniji od malih nogu i sada je to moja zemlja. Naravno da će biti teško, ali sve ću to izbaciti iz glave i ići punom snagom. Želim bratu uspješno prvenstvo, zaslužio je poziv nakon što je branio dobro u prvom dijelu sezone u Škofji Loki", rekao je Miljan Vujović.

Njegov mlađi brat Savo Vujović takođe brani u Sloveniji, za Škofju Loku. Sa Crnogorcima će nastupati u grupi I poslije duela protiv Slovenije 16. januara od 18 časova čekaju ga mečevi protiv Farskih Ostrva 18. januara u istom terminu i protiv Švajcarske, 20. januara, takođe od 18 časova. Svi mečevi te grupe biće odigrani u Norvešku, u Berumu u blizini Osla.

Tagovi

Rukomet Evropsko prvenstvo Slovenija Crna Gora

