"Nikola Jokić još nije otkrio svoj plafon": Pešić je rekao najvažniju stvar o Somborcu

Svetislav Pešić tvrdi da iako Nikola Jokić igra najbolju košarku u karijeri, vjerovatno nije još dosegao svoj plafon. Može i bolje od toga.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je u emisiji na "Sputnjiku" da mu je ubedljivo najlakše da radi sa najboljim košarkašima svijeta, između ostalog i sa Nikolom Jokićem, koga posebno cijeni i poštuje. Baš zato što je najbolji, Jokić uvijek teži da bude još uspješniji, u čemu je osnovna razlika između vrhunskih i onih drugih sportista.

"Da on sam sebe nije prepoznao, ne bi on tako iz godine u godinu napredovao", rekao je Svetislav Pešić koji nije želio da sebe stavlja u prvi plan kod "prepoznavanja" Nikole Jokića.

"On sam sebe i svoje plafone nije još otkrio. Kao što vidite, i ove godine on igra najbolju košarku. Ne sa aspekta samo brojki koje se uglavnom gledaju, nego sa aspekta načina kako on mijenja svoju igru i kako napreduje. I to je ta velika, najveća razlika između vrhunskih košarkaša, da svake godine u svoj igri nešto donese novo. A Jokić je opet sada napredovao. Svi koji su bili sa njim i koji su bili pored njega imaju neosporno zaslugu za taj njegov ukupan razvoj", dodao je Pešić.

Uz poruku da je jako teško da "sam uradiš ono što je Jokić", Svetislav Pešić je dodao i najvažniju stvar kod košarkaša Denvera o kojoj mora još više da se priča: "Mislim da je Nikola u svemu tome još uvijek na zemlji i da je on svjestan da sam ne može ništa bez pomoći drugih. Ja mogu da govorim o njemu više kao košarkašu i kao ličnosti, a manje o tome koliko ja njemu doprinosim, ali trudim se da mu uvijek pomognem onoliko koliko smatram da bi njemu bilo potrebno da bude još bolji", zaključio je selektor srpske košarkaške reprezentacije.

Da li će Jokić igrati za Srbiju na Eurobasketu?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Za sada je to i dalje vrlo neizvjesno, ali i očekivano jer Nikola Jokić ne voli da se oglašava na ovu temu dok traje NBA sezona. To je trenutni njegov fokus i na jedino pitanje o Eurobasketu, nije bio previše pričljiv.

"Da li sam pričao sa Pešićem o Eurobasketu? Uh, nisam... Mislim jesam u kontaktu sam bio, ali nismo pričali o tome", rekao je Jokić.

Podsjetimo, Srbija će igrati u Rigi protiv Letonije, Češke, Turske, Estonije i Portugala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!