"Dosta, prestani sa tim": Rasprava Šeka i Barklija u studiju zbog Jokića, haos nastao zbog liste od pet imena

Šekil O'Nil, Čarls Barkli i Džejlen Rouz imali su raspravu u studiju oko Nikole Jokića i toga da li je Srbin već sada među najboljih pet centara svih vremena.

Izvor: Printscreen/X/NBA on TNT/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je jasno svima. Igra najbolju sezonu u karijeri, drži Denver u plej-ofu i bori se na sve načine da produži sezonu i sebi i ekipi. Opet će da ga pokradu za MVP trofej, pošto će izvjesno da završi u rukama Šeja Gildžusa-Aleksandera. Dok sve to traje, već se priča o njemu kao jednom od najboljih igrača svih vremena.

U studiju "TNT" je došlo do rasprave između Šekila O'Nila i Čarlsa Barklija po tom pitanju, a tu je bio i Džejlen Rouz. Sva trojica učestovali su u debati, tačnije sve je krenulo od jednog pitanja - "Da li je Nikola Jokić među najboljih pet centara svih vremena?" Bio je to početak rasprave među njima.

Is Jokić a top-5 center in NBA history?



Shaq and the TNT Crew debate ️pic.twitter.com/MarRWdg4q3 — NBA on TNT (@NBAonTNT)April 26, 2025

Sve je krenulo od Džejlena Rouza koji je zajedno sa Barklijem pravio spisak od pet imena, izgovorio je imena Karima Abdula Džabara, Vilta Čembrlena, Bila Rasela i Šeka, a na sve to je O'Nil aminovao, a poslije svog imena rekao "i onda on" aludirajući na Jokića. Tada su ga prekinuli i ubacili su Hakima Abdula Džabara kao petog na tu listu.

Barkli: Dosta, dosta, prestani

Šek: Kažem samo ono što vidim, volim Hakima

Rouz: Koga onda izbacuješ?

Šek: Ne izbacujem nikoga sa te liste

Barkli: Ako ga biraš, onda nekoga moraš da izbaciš

Šek: Hakima nikada ne bih izbacio

"Jokić igra košarku mozgom"

Nikola Jokić i Šekil O'Nil Izvor: YouTube/House of Highlights

Poslije te kraće rasprave, riječ je uzeo Barkli koji je počeo onda da hvali Jokića. "Ne volim takvu vrstu debate. Pričamo o najboljim centrima. Jokić je lagano među 10 najboljih ikada. Jedan od najvještijih košarkaša koje sam ikada vidio. Igra košarku mozgom", kazao je Barkli.

Šek, ti si najjači centar kog sam gledao i to mislim. Nikada nisam to vidio, igrao sam sa nekim centrima, ali ti si prvi sa kojim sam igrao i za kog sam rekao da može da pretrči i da nadskoči, ali to je bilo prije dugo vremena."

Potom je prešao da priča o O'Nilu. "Šek, ti si najjači centar kog sam gledao i to mislim. Nikada nisam to vidio, igrao sam sa nekim centrima, ali ti si prvi sa kojim sam igrao i za kog sam rekao da može da pretrči i da nadskoči, ali to je bilo prije dugo vremena."