Dva fudbalska majstora su se srela i srdačno ispričala!

Izvor: Facebook/Fudbalski savez Srbije/Printscreen

Srbija je savladala Švedsku 3:0 na meču na kome se opraštao Zlatan Ibrahimović! Poslije utakmice njega je u hodnicima "Frends arene" spazio i selektor srpskog nacionalnog tima Dragan Stojković Piksi, a kada su se dva fudbalska majstora srela uslijedio je srdačan pozdrav! Zagrlili su se i popričali na srpskom neko vrijeme!

PIksi: Jesi dobar? Bravo majstore, svaka čast!

Zlatan: Sve dobro, sve dobro!

Piksi: Ja kažem neće valjda da uđe danas da igra.. Ali mogao bi 20 minuta sto odsto!

Zlatan: Mogao bi da igram 20 minuta sigurno, na inteligenciju! Kakvo je stanje u timu?

Piksi: Nema povreda, tu je Vlahović... Biće dobro! To je ok, svi su zdravi...Samo disciplina i grinta!

Zlatan: Sve najbolje!

Piksi: Sve što si uradio za fudbal hvala ti! Ćao!

Zlatan: Disciplina! Discipina, tako se pobjeđuje!

Vidi opis Zlatan dotrčao da zagrli Piksija! Oprostio se pred punim stadionom, pa dobacio Stojkoviću na srpskom! (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Neko ko je obilježio svjetski fudbal, neko ko je bio ekstremno dobar fudbaler, njegova karijera je zaista zadivljujuća, puno toga dobrog je dao fudbalu u svjetskim okvirima, naravno i svojim igrama u reprezentacijij Švedske je dao jedan ogroman doprinos, biće upamćen kao najbolji fudbaler sa ovih prostora. Naravno, jednog dana je moralo doći i ovo, taj neki kraj, iako je završio karijeru kao fudbaler, danas je zvanično, možemo samo da budemo srećni da smo ga imali na djelu, da ga gledamo i da pruža to jedno veliko zadovoljstvo ljudima koji vole fudbal."

"On je nešto posebno, razlikuje se, njemu je dozvoljeno da kaže bilo šta, drugima nije, ali njemu je dozvoljeno da kaže bilo šta, jer to je Zlatan Ibrahimović, svaka čast, čestitamo i volio bih da ostane u fudbalu, volio bih da bude veliki promoter fudbala, on će to i biti."

Nastavio je potom hvalospjeve na račun Ibrahimovića.

"Ako ne pet, onda među dvoje, troje, jedan strahovit talenat prije svega, jedan menalitet koji ga razlikuje od drugih, nevjerovatan osjećaj za gol, nevjerovatna tehnika, igrač koji plijeni, rijetko se rađaju. On je to pokazao hiljadu puta zašto je Zlatan, zašto je to što jeste. Naravno, korijeni ga vezuju, govori da dolazi sa naših prostora, još jedno veće zadovoljstvo za nas. Ali, što kažu Francuzi, kapa dole za sve što je uradio za fudbal, želim mu sve najbolje u životu i u karijeri."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!