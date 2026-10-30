Matej Deket na meti Tventea!

Predstavnici holandskog Tventea boravili su prošle sedmice u Bosni i Hercegovini kako bi izviđali potencijalno pojačanje. Prema navodima tamošnjih medija, klupski skauti Tventea pratili su sa tribina nastup mladog napadača Borca Mateja Deketa.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predstavnici holandskog Tventea gledali su Mateja Deketa u meču Konferencijske lige protiv KuPS-a, u kojem je banjalučki tim na domaćem terenu savladao finskog predstavnika rezultatom 2:0.

Deket je opravdao pažnju i bio strijelac drugog pogotka za Banjalučane, a u napadačkom tandemu sa Lukom Juričićem bio je stalna opasnost za protivnički gol.

Mladi špic igra odličnu sezonu u devet ligaških nastupa postigao je četiri pogotka, a već se upisao u strijelce i na evropskoj sceni.

Tvente je navodno već stupio u kontakt sa predstavnicima mladog U-21 reprezentativca BiH.

"Sedamnaestogodišnji Deket trenutno nema pasoš Evropske unije, ali bi zahvaljujući hrvatskim korijenima uskoro mogao steći pravo na državljanstvo EU, što bi značajno olakšalo transfer. Interes holandskog kluba mogao bi postati znatno konkretniji u narednim mjesecima. Deket je ranije ovog mjeseca nastupio za mladu reprezentaciju BiH (U-21) protiv Holandije (0:4), a bio je starter i u kvalifikacionoj utakmici protiv Norveške (1:6), gdje je postigao jedini gol za bh. selekciju. Talentovani napadač ima važeći ugovor sa Borcem do ljeta 2029. godine, a njegova trenutna tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 800.000 evra", pišu holandski mediji.

(MONDO)