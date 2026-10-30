logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matej Deket na meti Tventea!

Matej Deket na meti Tventea!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Predstavnici holandskog Tventea boravili su prošle sedmice u Bosni i Hercegovini kako bi izviđali potencijalno pojačanje. Prema navodima tamošnjih medija, klupski skauti Tventea pratili su sa tribina nastup mladog napadača Borca Mateja Deketa.

Matej Deket Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predstavnici holandskog Tventea gledali su Mateja Deketa u meču Konferencijske lige protiv KuPS-a, u kojem je banjalučki tim na domaćem terenu savladao finskog predstavnika rezultatom 2:0.

Deket je opravdao pažnju i bio strijelac drugog pogotka za Banjalučane, a u napadačkom tandemu sa Lukom Juričićem bio je stalna opasnost za protivnički gol.

Mladi špic igra odličnu sezonu u devet ligaških nastupa postigao je četiri pogotka, a već se upisao u strijelce i na evropskoj sceni.

Tvente je navodno već stupio u kontakt sa predstavnicima mladog U-21 reprezentativca BiH.

"Sedamnaestogodišnji Deket trenutno nema pasoš Evropske unije, ali bi zahvaljujući hrvatskim korijenima uskoro mogao steći pravo na državljanstvo EU, što bi značajno olakšalo transfer. Interes holandskog kluba mogao bi postati znatno konkretniji u narednim mjesecima. Deket je ranije ovog mjeseca nastupio za mladu reprezentaciju BiH (U-21) protiv Holandije (0:4), a bio je starter i u kvalifikacionoj utakmici protiv Norveške (1:6), gdje je postigao jedini gol za bh. selekciju. Talentovani napadač ima važeći ugovor sa Borcem do ljeta 2029. godine, a njegova trenutna tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 800.000 evra", pišu holandski mediji.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Matej Deket FK Borac Tvente

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC