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Fer-plej potez godine u BiH: Fudbaler Borca spašavao život navijaču Čelika (VIDEO)

Fer-plej potez godine u BiH: Fudbaler Borca spašavao život navijaču Čelika (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Defanzivac Borca Abel Paskval istakao je kandidaturu za fer-plej potez godine u duelu protiv Čelika u Zenici u susretu 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Fudbaler Borca Abel Paskval spašavao život navijaču Čelika (VIDEO) Izvor: Facebook/screenshot

Borac je osvojio bodove na “Bilinom polju” poslije preokreta (2:4) u fantastičnoj utakmici u kojoj su obje ekipe nagrađene aplauzima.

Ipak, najveći aplauz na “Bilinom polju” zaradio je banjalučki fudbaler Abel Paskval nakon što je pomogao ljekarskom timu da što brže stignu do navijača Čelika kojem je pozlilo na tribinama.

Dok su ljekari žurili da pruže pomoć navijaču Zeničana, Španac iz Borčevog tabora je od jednog medicinara preuzeo aparat za reanimaciju i sprintao prema tribini, gdje se nalazio pomenuti stariji gospodin.

Prema izvještajima zeničkih medija, navijač Čelika se poslije intervencije ljekara nalazi u dobrom zdravstvenom stanju.

Crveno-plavi su na kraju osvojili tri boda na “Bilinom polju” i nastavili trku za prvoplasiranim Zrinjskim iz Mostara.

Meč su još obilježili evrogolovi fudbalera Čelika, ali i dva pogotka i asistencija najboljeg strijelca Borca Luke Juričića, što je banjalučkoj ekipi osiguralo mirnu pripremu za četvrtak i gostovanje švedskom Mjelbiju u Konferencijskoj ligi.

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac NK Čelik Premijer liga BiH Abel Paskval Urbon

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